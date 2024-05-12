Alina Boz isyan etti: Yasal hakkımı kullanacağım

Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile bir davette eğlenirken Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısının nakaratında Galatasaray'a küfrettiği söylendi. Boz, gelen tepkiler üzerine, "Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı özür dilerim" dedi.

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Alina Boz isyan etti: Yasal hakkımı kullanacağım

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, arkadaşlarıyla birlikte bir davette eğlendi. Galatasaray taraftarı, geceki sosyal medyaya yüklenen bir videoya tepki verdi.

Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla eğlenen Alina Boz'un nakarat kısmında Galatasaray'a küfür ettiği söylendi.

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"Küfürleri Benim Söylemediğim Açıkça Ortadadır"

Gelen tepkilerin ardından Alina Boz iddiaları reddetti. Dün kayda alınan ve iznim olmadan paylaşılan videoda küfür içerikli sözleri söylemediğim açıkça anlaşılmaktadır. Üzülerek takip ediyorum. Bu videoda yalnızca sevdiğim bir şarkının sözlerini söyledim ve küfür vb. söylemedim.

Beni tanıyanlar, benim böyle bir micazım olmadığını biliyor. İznim olmadan videoyu çeken, sosyal medya hesaplarında paylaşan ve onur, şeref ve saygınlığıma saldırı niteliği taşıyan hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişiler hakkında şahsi kişilik haklarımı savunmak için TCK'nın 125. maddesi uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim. Bu asılsız iftirayla ortaya çıkmış olmaktan dolayı özür dilerim."

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