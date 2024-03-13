Ali Koç’tan sert çıkış: “İçişleri Bakanımız, bir gün onlarada operasyon yapacak”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün birtakım açıklamalarda bulundu. İlk önce sözlerini ezeli rakibi Galatasaray’a yöneltti. Daha sonrasında futbol lobisi içinde yaşananları aktardı. İçişleri Bakanı’na seslenmesi ise dikkat çekiciydi.

Bir zamanların değişilmez futbolcusuydu: Ceza sonrası bakın nasıl bir teklif aldı?

OPERASYON YAPILACAK

Türk futbolu içinde huzuru bozmaya çalışanların olduğunu aktaran Ali Koç şunları söyledi;

"TFF gidişata hakim değil. Yine bu şebeke, neyse bu şebeke... Geçmişte de olduğu gibi, bu federasyonda da kendi menfaatleri için istediklerini yaptırıyor. Federasyon bunun ne kadar fakında, bilemiyorum. TFF'nin istifası sorunu çözmez. Devrim lazım.

Devletimiz müthiş operasyonlar yapıyor. Göreceksiniz bir gün bunlara da operasyon yapılacak. Kamu görevlisine dava açılıyorsa, kamu görevlisine görevi kötüye kullanmadan dava açılmalı. Bu er yada geç olacak. Milyonlarca insanın toplumsal huzurunu kökünden etkiliyor. Durum böyleyken, dış güçlere ihtiyaç yok. Bu sporun ötesinde. Biz şu an spor yapmıyoruz."

Acun Ilıcalı’dan beklenmedik çıkış: “10 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim”