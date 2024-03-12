Bir zamanların değişilmez futbolcusuydu: Ceza sonrası bakın nasıl bir teklif aldı?

Juventus ve Fransa Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Paul Pogba, doping kullanımından dolayı ceza almıştı. 4 yıl futboldan men edilen oyuncu, Rusya’dan sürpriz bir teklif aldı. Kimsenin beklemediği bir teklif alan Pogba, kibarca reddetti. İşte detaylar…

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Bir zamanların değişilmez futbolcusuydu: Ceza sonrası bakın nasıl bir teklif aldı?

Şubat ayının sonlarında Paul Pogba, 4 yıl boyunca futboldan men cezası aldı. Cezası kesinleştikten sonra Pogba, ritmini kaybetmemek için çalışmarını sürdürüyor. Ayrıca futbolcu aktif top oynayabilmenin yollarını arıyor.

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Futbol oynamayı düşünen Paul Pogba’ya Rusya’dan teklif aldı. Medya Futbol Ligi’nde yer alan Broke Boys, amatör lig için teklif verdi. Pogba’ya 1.300 euro ödeme ve lüks bir hayat teklif edildi.

POGBA TEKLİFİ REDDETTİ

Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan, Tuttosport’a açıklama yaptı. Broke Boys Sportif Direktörü Chatjaturjan,

“Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Bizi kibarca reddetti. Umutsuz bir süreç yaşıyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak.”

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