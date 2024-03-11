Acun Ilıcalı’dan beklenmedik çıkış: “10 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim”

Medya patronu Acun Ilıcalı, dün Beyaz TV’ye canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Beyaz Futbol’a açıklamalarda buluna Acun Ilıcalı, dün oynanan maç hakkında verdi veriştirdi. Ilıcalı, ayrıca TFF’ye de seslendi. İşte o mesajlar…

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Acun Ilıcalı’dan beklenmedik çıkış: “10 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim”

Trendyol Süper Lig’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe - Pendikspor maçında yaşanan olayların ardından açıklamalar peş peşe geldi. Süper Lig’in 29. haftasında hakem kararları Fenerbahçe - Pendikspor maçına damga vurdu.

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FEDERASYONA YALVARIYORUM

Acun Ilıcalı, dün maçın ardından Beyaz Futbol’a açıklama yaptı. Ilıcalı,

“Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem. Bunun çözümü var. Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı. Bir tek Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez.”

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10 YAŞIMDAN BERİ GÖRMEDİM

“Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor! Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim. Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü?”

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