İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor! Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da ulaşım araçlarında özellikle son dönemlerde metro hatlarında sık sık yaşanmaya başlayan arızalar yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşamaya devam ediyor. Bu sabah Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı. vatandaşlar işlerine gitmekte zorlandı.

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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor! Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza dolayısıyla seferler her iki yön tarafından Altunizade’ye kadar yapılıyor.

İSTANBULLUNUN ULAŞIM ÇİLESİ BİTMEK BİLMİYOR

Sabahın ilk saatlerinde başlayan teknik arıza sebebiyle Altunizade metro istasyonuna gelen vatandaşlar kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandılar.

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor! Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

ÜSKÜDAR-SAMANDIRA METRO HATTINDA ARIZA

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden tahliye edildi. Yolcular güvenlik görevlileri tarafından başka yönden gelen trenlere doğru ilerledi.

Yolculara uyarı anonsu yapılırken Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

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