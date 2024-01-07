AK Parti'nin İBB Başkan adayı belli oldu! Murat Kurum'dan adaylık için ilk açıklama geldi

2024 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması beklenen Murat Kurum, yakın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda aday olduğunu resmen açıkladı.

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AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da kimi aday gösterileceği merak edilirken, Murat Kurum'un adaylık konuşması basına sızdı.

ERDOĞAN YARIN DUYURACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı olacak.

Bu ismin AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Sosyal medyadan yayınlanan videoda konuşan Murat Kurum, İstanbul'dan aday olacağının son sinyallerini de vermiş oldu.

İLK AÇIKLAMA

"İstanbul'u karmaşadan ve deprem riski kaygısından kurtaracağız"

Murat Kurum'un açıklaması şöyle:

Arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız, Burada İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini ve insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte oradan kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte çalışacağız.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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