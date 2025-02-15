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  3. AK Partili değil CHP'li söyledi! "Kemal Bey milli güvenlik sorunudur" dedi, Özgür Özel sadece seyretti

AK Partili değil CHP'li söyledi! "Kemal Bey milli güvenlik sorunudur" dedi, Özgür Özel sadece seyretti

Cumhuriyet Halk Partisinde şaibeli kongre tartışmaları sürerken, Ekrem İmamoğlu'na yakın parti meclis üyesi Ali Abbas Ertürk, çıkışına Özgür Özel'in tepki göstermeyerek sadece seyretti.

AK Partili değil CHP'li söyledi! "Kemal Bey milli güvenlik sorunudur" dedi, Özgür Özel sadece seyretti
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Cumhuriyet Halk Partisinde süren şaibeli kurultay ve tartışmalı ön seçim huzursuzluğu parti içinde bölünmelere neden olurken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerin dozu her geçen gün artmaya devam ediyor.

PARTİ MECLİS ÜYESİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR SÖZLER

CHP Parti Meclisi’nin pazartesi yapılan toplantısına eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu tartışması damga vurdu.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERMEDİ SADECE SEYRETTİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İBB Başkanı İmamoğlu’na yakın olarak bilinen 28. dönem Aksaray Milletvekili Adayı Ali Abbas Ertürk’ün “Kemal Bey milli güvenlik sorunudur” demesi üzerine, ipler gerildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı Parti Meclisi üyeleri, ifadelerin haddi aştığını, Kılıçdaroğlu’nun iyi ve başarılı bir genel başkan olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tartışmalara katılmadığı belirtilirken partide, “CHP’yi, İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu bölüyor?” tartışması başladı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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