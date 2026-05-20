  3. CHP'de yeni tartışma: Kılıçtaroğlu'ndan 'Arınma' çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde dikkat çeken bir çıkışa imza atan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

Parti içi muhalefet bayrağını resmen açtığı şeklinde yorumlanan açıklamasında Kılıçdaroğlu, “CHP, kirlenmişliğin sığınağı olamaz” ifadelerini kullanarak partide “arınma” çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri, CHP’de son dönemde yaşanan iç tartışmalar ve yönetim politikalarına yönelik eleştirilerin gölgesinde yeni bir siyasi mesaj olarak değerlendirildi. Parti tabanında geniş yankı uyandıran açıklamanın, önümüzdeki süreçte CHP içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Siyasi kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun çıkışının yalnızca bir eleştiri değil, aynı zamanda parti içinde yeni bir muhalefet hattının işareti olduğu yorumları yapılıyor. “Arınma” vurgusunun özellikle parti yönetimine yönelik bir mesaj taşıdığı belirtilirken, gözler CHP cephesinden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

