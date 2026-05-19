CHP yangın yeri! Özel-Böcek birbirine düştü: HTS kayıtları incelensin, 200 bin dolar verdim

Etkin pişmanlıktan yararlanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Özgür Özel'i zora sokacak, 2023 CHP kurultayı'na ilişkin bomba iddialar ortaya attı...

Etkin pişmanlıktan yararlanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 2023 CHP kurultayı öncesi verdiği 1 milyon euronun ardından, 2024'te Özgür Özel'in ekibinden bir kişiye poşet içinde 200 bin dolar teslim ettiğini öne sürdü.

Böcek, paraların CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yönlendirmesiyle verildiğini öne sürerken, teslimat sırasında belediye aracında şoförlerin de bulunduğunu söyledi.

İddiaları reddeden Ağbaba’ya karşı HTS kayıtlarının incelenmesini isteyen Böcek, genel merkeze girişte güvenlik aramasından geçirilmediğini savundu.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak verdiği ifadede parti içindeki para trafiğine dair yeni iddialarda bulundu.

İfade tutanaklarına yansıyan bilgilere göre Böcek, 2023 yılındaki CHP kurultayı öncesinde parti genel merkezinde 1 milyon euro teslim ettiğini, bunun dışında 2024 yılında da yeni bir para transferi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İkinci para teslimatının 27 Şubat 2024 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Antalya'daki bir lansman sırasında yapıldığı belirtildi.

Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle hareket ettiğini belirterek süreci şu sözlerle aktardı:

"Kimliğini bilmediğim bir şahsa, belediye aracında poşet içinde 200 bin dolar verdim. Bu sırada şoförler Yusuf veya Onur Nasuh da yanımızda bulunuyordu."

"HTS KAYITLARINA BAKILIRSA ORADA BULUNDUĞUM ANLAŞILACAKTIR"

Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon euro ve 200 bin dolar olmak üzere iki ayrı talepte bulunduğunu iddia etti.

Ağbaba'nın söz konusu iddiaları reddederek kendisini tanımadığını söylemesi üzerine Böcek, aralarındaki irtibatın incelenmesini talep ederek duruma şu sözlerle yanıt verdi:

"Doğrudan iletişimim mevcut. Genel Merkeze para teslim etmeye gittiğimde, onun talimatıyla güvenlik aramasından geçmedim ancak HTS kayıtlarına bakılırsa orada bulunduğum anlaşılacaktır."

Kaynak: Haber7

