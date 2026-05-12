Burcu Köksal ilk kez konuştu: "AK Parti’ye katılıyorum, içim çok rahat"

CHP lideri Özgür Özel'in kendisini tehdit ederek "Seni affetmem için bana yalvaracaksın" dediğini iddiaları sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ilk kez konuştu: "AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat..." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sessizliğini bozarak AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları, "AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat" sözleriyle doğruladı. Köksal, ayrıca CHP lideri Özgür Özel'in kendisini tehdit ederek "Seni affetmem için bana yalvaracaksın" dediğini öne sürdü.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Sessizliğini bozan Köksal, dün tv100 için Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulundu. Köksal, AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaları doğrulayarak, "Yarın AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat" dedi.

Özgür Özel tehdit etti iddiası

AK Parti’ye geçmesine ilişkin tartışmaların başladığı dönemde Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini öne süren Köksal, “Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi" şeklinde konuştu.

“Ben kocamı niye boşayacakmışım"

Eşine ilişkin iddialara yanıt veren Köksal, eşinin hayvancılık yaparak geçimini sağladığını hırsızlık veya yolsuzluk yapmadığını hakkında da herhangi bir soruşturma olmadığının altını çizerek, “Ben kocamı niye boşayacakmışım" dedi.

"Yeterli destek verilmedi"

Köksal, seçim sürecinde yeterli desteği görmediğini ileri sürerek belediye başkanı yapılmasının sebebinin kendisinden kurtulmak istenmesi olduğunu iddia etti. Köksal, ''Grup başkan vekiliydim o dönem. Beni koltuğumdan ayırmak istiyorlardı. Nasılsa kazanamaz diyerek bu yola girdiler" dedi.

Bir başkan daha AK Parti'ye geçecek

Köksal kendisi ile beraber Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun da CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacağını söyledi. Köksal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın Afyonkarahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacak. Benimle beraber hareket eden bir arkadaş. 7 belediye meclis üyesi de istifa ediyor. Belediyede meclis çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek son tabloda."

"Bu CHP bizim CHP’miz değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 45 dakika görüştüğünü dile getiren Köksal, "Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine ‘Hep sizin karşınızda oldum CHP’deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP’miz değil’ dedim" şeklinde konuştu.

Kaynak: TV100

