Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: Sokağa çıkmaya yüzleri yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP’ye sert sözlerle yüklendi. “Sokağa çıkmaya yüzleri yok” diyen Erdoğan, gençlik buluşmalarını “muhalefeti kıskandıran şölen” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ekranların başında, radyo kanallarına bizleri takip eden tüm vatandaşlara selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemize milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim muhabbetimizi kaim dayanışmamızı daim eylesin.

'MUHALEFETİ KISKANDIRAN ŞÖLENE İMZA ATTIK'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramımızı gençlerle kutladık. 207 üniversiteden gelen gençlerle buluştuk. Genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Her yaştan her kökenden her gelir grubundan yüz bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne aktı. Muhalefeti kıskandıran görsel bir şölene imza attık. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kez dana şahitlik ettik. Kocaeli'ndeki şölen gençlerimizle buluşmalarımızdan 14.'süydü. Bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık.

Gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlik geleceğin tohumudur. Biz kuruluşumuzdan itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği hareket olduk. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Gençleri tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yanaştırmadık. Gençlerle empati kurmayı denedik. Gençlerimizin talep ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik.

Gençlerimizi harflerle ayırıp doğum yılına göre kategorize edenlerin bizim ne yaptığımızı anlamasını beklemiyoruz. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı bunlar salonları bile doldurmakta zorlanıyorlar.

ÖZEL'E TEPKİ: HAKARETİ SİYASET SANIYOR

CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Gençlik şölenine çamur atıyor, hakareti siyaset sanıyorlar.

Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, aVşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur.

Kibirli söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Gençlere yüz çeviren geleceğe yüz çevirir.

'GENÇLERLE İLİŞKİMİZİ KISKANMALARINA ŞAŞIRMIYORUZ'

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gözünde bu ülkenin gençlerinin tamamı birdir, eşittir, aynı derecede sevgiye, hizmete, muhabbete layıktır.

Gençleri yolsuzluklarını örtmek için istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi, harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir.

'TÜRKİYE'Yİ BU ASRIN PARLAYAN YILDIZI YAPACAĞIZ'

Her şehri ayrı güzel, her köşesinden tarih fışkıran bu cennet vatan sizin. Dostuna güven, düşmanına korku salan bu büyük devlet sizin. Mazisi zaferler ve mücadelelerle dolu bu necip millet sizin. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bu şanlı bayrak sizin. Yeni Türkiye sizin eseriniz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye inşallah sizlerin omuzlarında yükselecek. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Büyük Türkiye'yi bu asrın parlayan yıldızı yapacağız.

Geçtiğimiz çarşamba günü itibarıyla Meclisimizin de teşekkül ettiği 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Önümüzdeki perşembe günü ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun üzerinden 3 sene geçmiş olacak. Gerek Meclisimiz gerekse hükümetimiz geride bırakmakta olduğumuz bu 3 seneyi önceki dönemlerde olduğu gibi dolu dolu geçirdi. Yine yaklaşık 3 ay sonra, 14 Ağustos'ta AK Partimizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Artık çeyrek asrı inşallah geride bırakmış olacağız. Aynı şekilde yaklaşık 5 ay sonra da kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre bakımından hem de Türkiye'ye kazandırdığımız eserler bakımından aşılmaz rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın idrakiyle çıktık. Kimse bize 'kolay olacak' demedi.

'BU HAREKET ÜMMET DAVASIDIR'

Bugün sizlerle açık yüreklilikle sizlerle konuşmak istiyorum. Yunus Emre'nin çok anlamlı bir beyiti var; 'Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur, derin sular var.' Kimse bize kolay olacak demedi. İlk başta merhum Menderes'in talihsiz hatıraları duyurdu. 28 Şubat'ın tehditleri kendisi hissettiriyordu. Kimilerimiz işkence gördü, yok sayıldık, ötelendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hareket bir kişiye çıkar sağlama hareketi değildir. Bu hareket köksüz bir hareket değildir. Bu hareket millet, memleket, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır.

Darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. İstikrarı demokrasiyi hedef alan saldırıların suikast girişimlerinin hedefi olduk. Görülmeyen nice badireyi atattık. Neydi derdimiz. Suyuna gidebilirdik, ağamsın paşamsın diyebilirdik. Günümüzü gün edebilirdik. Biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Tarihe, ecdada, şehitlere bir borcumuz var. Aziz memleketimize bir borcumuz var.

Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bizden öncekilerden aldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizden öncekiler bu davaya ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Bu hareketin içinde doğduk, bu hareketle büyüdük. Allah'ın yardımıyla o dava taşını eğilmeden bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz.

Bu hareket kişisel rant davası ile rant peşinde koşan bir hareket değildir. Bu hareket ta en başından beri millet, memleket, büyük Türkiye, ümmet davasıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye'yi samimiyetle menzile ulaştıracağız. Bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye ve tecrübeye sahibiz. Bu meseleyi gündemden çıkaracağız. Bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok.

Kaynak: Haber7

