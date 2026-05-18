Son dakika... İYİ Parti'den istifa haberi: İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden neden istifa etti?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ersin Beyaz, partisinden neden istifa etti?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beyaz, 1 Kasım 2017’de partinin Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak siyasi görev aldığını anımsattı. İYİ Parti dönemini şahsı adına kıymetli bir hatıra olarak nitelendiren Beyaz, bu süreçte maddi ve manevi tüm sorumluluğu üstlendiğini öne sürdü. Beyaz, geçmişine ve inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettiğini de aktardı.

Beyaz, şöyle devam etti:

“Bugün gelinen noktada Türkiye’de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır. Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkânı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri de sınırlanmaktadır. İYİ Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim.”

Beyaz, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edildiğini öne sürdü. Milletvekili, bu durağanlığın teşkilatın beklentilerinin aksine merkezi bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırıldığını ileri sürdü.

Haberin Devamı

Beyaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Düşüncelerim, yaşadıklarım ve tecrübelerim şunu göstermektedir ki; Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezî bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır. Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir.”

Aziz Türk Kamuoyuna,

1 Kasım 2017 tarihinde maddi manevi tüm sorumluluğu üstlenerek Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığım siyasi hayatımdaki İYİ Parti dönemi, ortaya koyduğumuz emek, samimiyet ve irade ile şahsım adına daima kıymetli bir hatıra olarak kalacaktır.…

Akıllı telefon fiyatlarına dev zam mı geliyor?

Su kuyusuna temizlik için inen bir daha çıkamadı: 3 kişinin cesedi peş peşe çıktı, 1 kişi ağır yaralı

Tekirdağ şehitlerine acı veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı