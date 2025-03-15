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AK parti Pendik teşkilatının acı kaybı! Belediye meclis üyesi Hüseyin Topçu hayatını kaybetti

AK Parti Pendik siyasetinin önemli isimlerinden biri olan parti kurucusu Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK parti Pendik teşkilatının acı kaybı! Belediye meclis üyesi Hüseyin Topçu hayatını kaybetti
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AK Parti Pendik teşkilatının önemli isimlerinde belediye meclis üyesi Hüseyin Topçu'nun ani ölümü Pendik teşkilatını yasa boğdu

HÜSEYİN TOPÇU'NUN ÖLÜMÜ PENDİK'İ YASA BOĞDU

AK Parti Pendik ilçe kurucu üyelerinden olan Pendik Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Pendik Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

BAŞKAN AHMET CİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayata gözlerini yuman merhum Hüseyin Topçu'nun vefatı dolayısıyla Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Cin, sosyal medya üzerinden paylaştığı taziye mesajında; "İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun. Ahirete irtihal eden AK Parti Pendik Teşkilatımızın kurucuları arasında yer alan Belediye Meclis Üyemiz ve AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadesini kullandı.

Merhum Topcu, Şeyhli Merkez Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip gerçekleştirilecek cenaze töreni ile ebediyete uğurlanacak.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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