AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, kartalı adım adım gezmeye devam ediyor

AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, Kartal’ı adım adım gezmeye devam ediyor. Mahalle mahalle ziyaretlerini sürdüren Göksoy, bu kez Yakacık esnafıyla bir araya geldi.

HAYDAR GÖKSOY KARTALI ADIM ADIM GEZMEYE DEVAM EDİYOR

Esnafa hayırlı işler dileyen ve onların talep ve önerilerini dinleyen Göksoy, Kartal için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden İlçe Başkanı, yerel yönetimle ilgili beklentileri not aldı.

"YAŞANABİLİR BİR KARTAL İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

AK Parti Kartal İlçe Teşkilatı’nın sahadaki çalışmalarının süreceğini vurgulayan Göksoy, “Kartal’ın her sokağında, her mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların sesine kulak veriyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için hep birlikte çalışacağız” dedi.