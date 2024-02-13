AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde

AK Parti ve Cumhur ittifakının ortak adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, her gün yeni vaatlerini sıralamaya devam ediyor. Kurum, öğrencilere büyük müjde vererek rakam açıklayarak eğitim desteği vereceğini duyurdu.

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AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde

Son dakika Murat Kurum haberleri: 31 Mart yerel seçimlerine 2 aydan az bir süre kala Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbul'a yeni müjdeler verdi.

"GENÇLERE 10 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK"

AK Parti İstanbul hesabından yapılan paylaşımlarla Murat Kurum'un İstanbullulara vaatleri açıklandı. Murat Kurum, İstanbul'da eğitim gören gençlere 10 bin liralık eğitim desteği verileceğini duyurdu.

İşte İstanbul için hayata geçirilecek olan vaatlerden bazıları:

1-Gençlerimiz için eğitim olmazsa olmazımızdır. Gençlerimize 10 bin TL eğitim desteği veriyoruz. Eğitim bir nesil, İstanbul'un olsun.

2-Gönüllerin bir olması, evlerin şen olması için çalışıyoruz. Evlenecek olan tüm çiftlerimize 50 bin ₺ beyaz eşya desteği İstanbul'un olsun.

3-Marmara Denizi bizler için paha biçilemez bir değerdir. Arıtma tesislerimizle, bir damla arıtılmamış su denizimize akmayacak. Temiz bir deniz İstanbul'un olsun.

4-Deprem hepimizin hassasiyet gösterdiği birincil konulardan bir tanesi. İşte bu sebeple 650 bin konutla tarihe geçecek dönüşüm hareketi İstanbul'un olsun.

5-Kaybolan yılları, telafi etme zamanı yaklaşıyor. İstanbul'da kadın girişimcilerimize destek sağlayacağız. En güzel yarınlar İstanbul'un olsun.

6-Şehrimizin iki yakasında açacağımız 50 bin kapasiteli hayvan barınaklarıyla sokaklar güvenli bir şekilde İstanbul'un olsun.

7-Üç yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi İstanbul'un olsun.

8-İstanbul, uluslararası organizasyonların başkenti olsun, İstanbul'un olsun.

9-Beş yılda tamamlanacak olan 250 bin araçlık otopark İstanbul'un olsun.

10-964 mahalleye spor tesisi, İstanbul'un olsun.

11-İstanbul'a iki yeni tiyatro ve her iki yakada yeni konser alanı İstanbul'un olsun.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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