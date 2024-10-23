Kars'ta feci kaza: 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil iş makinasının altına girdi!
Kars'ta yaşanan feci kazada, 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak iş makinasıyla çarpıştı.
Kars'ta feci kaza: 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil iş makinasının altına girdi!
Kars'ta yaşanan feci kazada, 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak iş makinasıyla çarpıştı.
Kars'ta, öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil bir iş makinasıyla çarmışması sonucu, feci kaza meydana geldi. iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı.
Otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu otomobildeki 6 öğretmen yaralandı.
Kaza, Kars'ın Susuz ilçesinde, meydana geldi. Öğretmenlerin içinde bulunduğu kontrolden çıkınca iş makinasının altına girdi. Yaşanan feci kaza sonucu yaralanan öğretmenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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