  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Kars'ta feci kaza: 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil iş makinasının altına girdi!

Kars'ta feci kaza: 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil iş makinasının altına girdi!

Kars'ta yaşanan feci kazada, 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak iş makinasıyla çarpıştı.

Kars'ta feci kaza: 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil iş makinasının altına girdi!
Yayınlanma:

Kars'ta feci kaza: 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil iş makinasının altına girdi!

Kars'ta yaşanan feci kazada, 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak iş makinasıyla çarpıştı.

Kars'ta, öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil bir iş makinasıyla çarmışması sonucu, feci kaza meydana geldi. iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı.

Kars'ta feci kaza: 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil iş makinasının altına girdi!

Otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu otomobildeki 6 öğretmen yaralandı.

Kars'ta feci kaza: 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil iş makinasının altına girdi!

Kaza, Kars'ın Susuz ilçesinde, meydana geldi. Öğretmenlerin içinde bulunduğu kontrolden çıkınca iş makinasının altına girdi. Yaşanan feci kaza sonucu yaralanan öğretmenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta feci kaza: 6 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil iş makinasının altına girdi!

Altında son durum ne, Altın düşer mi çıkar mı? 23 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ne kadar?Altında son durum ne, Altın düşer mi çıkar mı? 23 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ne kadar?

Son dakika! PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı!Son dakika! PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan terörist Barı Iusubov yakalandı!

Uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 310 erbaş alımı yapılacakUzman erbaş alımı başvuruları başladı! 310 erbaş alımı yapılacak

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!
Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!
Adana'da feci yangın: Yatağın altına konulan ısıtıcı nedeniyle 3 çocuk yanarak can verdi!
Adana'da feci yangın: Yatağın altına konulan ısıtıcı nedeniyle 3 çocuk yanarak can verdi!
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Malatya'nın Kale ilçesinde 3 günlük aradan sonra okullar bugün açıldı!
Malatya'nın Kale ilçesinde 3 günlük aradan sonra okullar bugün açıldı!
Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in kızıyla ilgili yeni gelişme! Hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in kızıyla ilgili yeni gelişme! Hastaneye kaldırıldı
Genç kız sosyal medya hesabından devletten yardım istemişti! Verdiği ifadede bambaşka bir durum ortaya çıktı
Genç kız sosyal medya hesabından devletten yardım istemişti! Verdiği ifadede bambaşka bir durum ortaya çıktı
AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi