Aile hekiminin feci sonu! Bitcoin'de büyük zarar eden doktor, poligonda intihar etti!

Diyarbakır’da aile hekimliği yapan G. Ç (33), poligona giderek, elindeki tabancayı başına dayayıp ateş etti. Silahla hayatına son veren doktor, Bitcoin'de büyük zarar ettiği ortaya çıktı.

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Aile hekiminin feci sonu! Bitcoin'de büyük zarar eden doktor, poligonda intihar etti!

Diyarbakır’da atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G. Ç (33), elindeki tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Aile hekiminin feci sonu! Bitcoin'de büyük zarar eden doktor, poligonda intihar etti!

Aile hekiminin feci sonu! Bitcoin'de büyük zarar eden doktor, poligonda intihar etti!

Aile hekiminin feci sonu! Bitcoin'de büyük zarar eden doktor, poligonda intihar etti!

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Aile hekiminin feci sonu! Bitcoin'de büyük zarar eden doktor, poligonda intihar etti!
Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi. G.Ç’nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı. Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.

Aile hekiminin feci sonu! Bitcoin'de büyük zarar eden doktor, poligonda intihar etti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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