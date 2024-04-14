Ortadoğu’da hareketli anlar! İran’ın saldırısı gerçekleşti: Yüzlerce füze İsrail’e ulaştı…

İsrail ordusu, İsrail ve diğer ülkelerin çoğu İsrail hava sahası dışında düzinelerce seyir füzesi ve insansız hava aracını ele geçirdiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'in neredeyse hepsini devirmesine yardım ettik" açıklamasını yaptı.

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1 NİSAN SALDIRISINA MİSİLLEME

İsrail, İran'ın 1 Nisan'da Suriye'deki konsolosluğuna saldırı düşenlemişti. Yapılan saldırıda bir üst düzey komutan da dahil olmak üzere yedi İran subayı öldürüldü.

İran bu saldırıya karşın misilleme sözü vermişti. İsrail'i bu saldırıyı gerçekleştirmekle suçladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran saldırısının başlamasından sonra bir savaş kabinesi toplantısı düzenledi. Daha sonra "Amerika'nın İsrail'in güvenliğine olan kararlı bağlılığını" yeniden teyit ettiğini söyleyen Başkan Biden ile konuştu.

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NETANYAHU’DAN GÖZDAĞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın İHA saldırısını değerlendirdi. Diğer ülkelere gözdağı veren Netanyahu, videolu açıklama yaptı;

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“Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan gelebilecek doğrudan bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapmaktadır. Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür.”

BEYAZ SARAY’DAN İLK AÇIKLAMA

Amerika, yaşanan saldırıyı yakından takip ediyor. Hafta sonu tatile gidecek olan Biden programını iptal ederek acil olarak ülkeye geri döndü. Beyaz Saray’dan ilk açıklama ise geç saatlerde geldi;

“İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir.”

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