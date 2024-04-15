O banka para dağıtacak! Anında 1000 TL kazanın

Ziraat Bankası'nın 1.000 liralık banka kartlarına yönelik kapsamlı kampanyası, nisan ayının sonuna kadar devam edecek.

Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'da başlatılan ve 30 Nisan'a kadar devam edecek olan kampanyaya göre 1000 liralık banka kartı almak mümkün olsa da, bankanın mevcut müşterileri ve yeni müşterileri fırsat hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor. Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi, kampanya hakkında bilgilendirme dokümanı yayınladı, ancak fırsatın ayrıntıları henüz netleşmedi.

Ziraat Bankası'nın 1000 TL'lik bankkart lira kampanyası

Ziraat Bankası, 1 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve iş yeri sektörlerinde toplam 1.000 liralık banka kartları satışa sunacağını açıkladı. Bankkart kullanıldığında, 2.500 liradan başlayan her alışverişe 250 lira ödenecek. Giyim ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren üyelerin işyerlerinden Bankkart POS aracılığıyla toplam 1.000 TL, 5.000 TL ve üzeri her alışverişte 500 TL hediye edilecektir. Fırsattan yararlanmak için Bankkart Mobil veya Bankkart.com.tr üzerinden katılım yapmanız gerekmektedir. Bu, e-ticaret ve gerçek üye firmalardan giyim ve ayakkabı satın alırken kullanılabilir.

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Ziraat Bankası'nın indirim programları ve banka kartı tabloları, nisan ayı ortasında çeşitli sektörlerde alışveriş yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. 1000 liralık banka kartı kampanyasının yanı sıra. Ziraat Bankası'nın resmi web sitesinde bulunan kampanya sayfası, bu fırsatların ayrıntılarını içerir. Önümüzdeki dönemde Ziraat Bankası, alışveriş sonrası indirimler ve lira banka kartları hakkında bilgi verecek.