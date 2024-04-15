Ücretsiz doğalgaz müjdesi! Hemen sizde başvurun

25 metreküp ücretsiz doğalgaz kullanımı Mayıs 2024'te sona erecek. Mayıs 2024'e kadar devlet, ücretsiz doğalgaz hizmeti yoluyla ulusal faturalara 43 milyar lira katkı sağlayacak.

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Ücretsiz doğalgaz müjdesi! Hemen sizde başvurun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Nisan ayında 25 metreküp bedelsiz doğalgaz talebinin 1 Mayıs 2024'te sona ereceğini açıkladı. 25 metreküp 150 lira değerindeki doğalgazın ücretsiz olarak dağıtılacağı anlamına geliyor.

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgazın Filyos doğalgaz işleme tesisine indirilmesi için düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut abonelerinden bir ay boyunca doğalgaz bedeli alınmayacağını açıkladı. Bir yıl boyunca 25 metreküp kullanabilirsiniz. Konutlar, ibadethaneler ve cemevleri, kararın daha sonra yayınlanmasıyla birlikte bu müjdeden yararlandı. Nisan 2023'te 19,7 milyon abone doğalgaz faturası ödememiş ve bu tarihten bu yana her ay 25 metreküp doğalgaz ücretsiz kullanıldı.

Bu finansman, toplam 6,4 milyar metreküp halka ücretsiz doğal gaz sağlayacak. 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olarak kullanılması 1 Mayıs 2024'te sona erecek.

Bu ay, Türkiye'de konutlarda doğalgazın (dağıtım ücretleri ve vergiler dahil) ortalama 6 lira/metreküp olduğu dikkate alındığında, 25 metreküp için son uygulama. Sıcak su ve ev mutfağı için metreküp ücretsizdir. Tasarıda 150 lira dikkate alınmadı. Bu arada, ülke 2024 yılı Mayıs ayına kadar ücretsiz doğalgaz ugulaması yoluyla halkın faturalarına toplam 43 milyar lira katkı sağlayacak.

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