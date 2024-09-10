Ahmet Selim Kul kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

10 Eylül'de yayın hayatına başlayan HT Spor TV'nin Sipikeri Ahmet Selim Kul'u izleyenler merak ederek Ahmet Selim Kul kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte Ahmet Selim Kul'un biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
Ahmet Selim Kul kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı olarak Çalışan Ahmet Selim Kul'u izleyenler merak ederek Ahmet Selim Kul kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur diye araştırmaya başladılar. İşte İşte Ahmet Selim Kul'un biyografisi.

Ahmet Selim Kul kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

AHMET SELİM KUL KİMDİR?

Habertürk kanalında Fenerbahçe muhabiri görevini yerine getiren Kul'un resmi görevi ise Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı olarak geçiyor. En son olarak 10 Eylül tarihinde yayın hayatına başlayan HT Spor kanalında spor yayınlar genel müdürü Mehmet Ayan'ın yardımcılığını getirildi. Sarı-lacivertli takım ile ilgili en güncel bilgileri kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan Kul, Fenerbahçe'nin transfer iddialarından futbolcuların antrenman bilgilerine kadar her detayı kendi hesaplarından paylaşarak futbolseverlerin Fenerbahçe hakkında detaylı bilgiler edinmesine olanak sağlıyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sine Çakır Heyse kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli midir?
Sine Çakır Heyse kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli midir?
Çağla Altunkaya Kimdir, Nereli, Kaç yaşında? Acun Ilıcalıyla nasıl tanıştı? Ayça Çağla Altun Kaya'nın Biyografisi
Çağla Altunkaya Kimdir, Nereli, Kaç yaşında? Acun Ilıcalıyla nasıl tanıştı? Ayça Çağla Altun Kaya'nın Biyografisi
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri
Şule Yüksel Şenler kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yılında öldü, neden öldü, siyasi görüşü ne?
Şule Yüksel Şenler kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yılında öldü, neden öldü, siyasi görüşü ne?
Son Haberler
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Ahmet Selim Kul kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Ahmet Selim Kul kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Bakanlıktan ucuz arsa satışı! 57 ilde 747 arsa açık artırma ile satışa çıkarıldı, İşte katılım şartları!
Bakanlıktan ucuz arsa satışı! 57 ilde 747 arsa açık artırma ile satışa çıkarıldı, İşte katılım şartları!
BİM'den çok uygun fiyatlara okul seti kampanyası! Sırt çantası, defter, kalem, matara...
BİM'den çok uygun fiyatlara okul seti kampanyası! Sırt çantası, defter, kalem, matara...
Aydemir akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, Aydemir Akbaş çocuğu var mı?
Aydemir akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, Aydemir Akbaş çocuğu var mı?
CHP'nin yeni kadın kolları başkanı Asu Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
CHP'nin yeni kadın kolları başkanı Asu Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Çok Okunanlar
Dünyanın en çok borcu olan ülkeleri açıkladı! Türkiye'nin borcu ne kadar, kaçıncı sırada?
Dünyanın en çok borcu olan ülkeleri açıkladı! Türkiye'nin borcu ne kadar, kaçıncı sırada?
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak| O illere sarı kod uyarısı!
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak| O illere sarı kod uyarısı!
Narin'in katili kim? Narin neden öldürüldü, nasıl öldürüldü, Gizli tanığın ifadeleri neler?
Narin'in katili kim? Narin neden öldürüldü, nasıl öldürüldü, Gizli tanığın ifadeleri neler?
Yeşil tülbent olayı Narin cinayetinin seyrini değiştirebilir! Anne ile kuran kursu hocası farklı konuştu!
Yeşil tülbent olayı Narin cinayetinin seyrini değiştirebilir! Anne ile kuran kursu hocası farklı konuştu!
Hamas grubunun önde gelen isimleri kimler? İşte dikkat çeken kişiler…
Hamas grubunun önde gelen isimleri kimler? İşte dikkat çeken kişiler…
Şehit edilen İsmail Haniye kimdir? Nerede ve hangi yılda doğdu?
Şehit edilen İsmail Haniye kimdir? Nerede ve hangi yılda doğdu?
Yorumlananlar