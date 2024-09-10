Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı olarak Çalışan Ahmet Selim Kul'u izleyenler merak ederek Ahmet Selim Kul kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur diye araştırmaya başladılar. İşte İşte Ahmet Selim Kul'un biyografisi.

AHMET SELİM KUL KİMDİR?

Habertürk kanalında Fenerbahçe muhabiri görevini yerine getiren Kul'un resmi görevi ise Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı olarak geçiyor. En son olarak 10 Eylül tarihinde yayın hayatına başlayan HT Spor kanalında spor yayınlar genel müdürü Mehmet Ayan'ın yardımcılığını getirildi. Sarı-lacivertli takım ile ilgili en güncel bilgileri kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan Kul, Fenerbahçe'nin transfer iddialarından futbolcuların antrenman bilgilerine kadar her detayı kendi hesaplarından paylaşarak futbolseverlerin Fenerbahçe hakkında detaylı bilgiler edinmesine olanak sağlıyor.