Ahmet Cin Pendik'i uçuracak ikinci dönem yeni projelerini 24 Şubat’ta açıklıyor

31 Mart yerel seçimlerinde cumhur ittifakının Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin, geçirmiş olduğu başarılı bir beş yılın ardından şimdi yeni "işler zamanı "sloganıyla ikinci bir beş yıl için tekrar göreve gelmek için çok titizi bir şekilde üzerinde çalıştığı Pendik'i adeta uçuracak yeni projelerini açıklıyor.

AHMET CİN İKİNCİ BEŞ YIL İÇİN BÜYÜK PROJELERİNİ AÇIKLIYOR

Cumhur İttifakı’nın Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.30’da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘31 Mart Seçim Beyannamesi Toplantısı’nda projelerini aktaracak