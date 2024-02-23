Ahmet Cin Pendik'i uçuracak ikinci dönem yeni projelerini 24 Şubat’ta açıklıyor

31 Mart yerel seçimlerine ikinci dönem aday gösterilen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin "Şimdi yeni işler zamanı" sloganıyla Pendik'i uçuracak 2 dönem yeni projelerini 24 Şubat Pazar günü görkemli bir lansman sunumu ile açıklayamaya hazırlanıyor.

YAYINLAMA
Google News
Ahmet Cin Pendik'i uçuracak ikinci dönem yeni projelerini 24 Şubat’ta açıklıyor

31 Mart yerel seçimlerinde cumhur ittifakının Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin, geçirmiş olduğu başarılı bir beş yılın ardından şimdi yeni "işler zamanı "sloganıyla ikinci bir beş yıl için tekrar göreve gelmek için çok titizi bir şekilde üzerinde çalıştığı Pendik'i adeta uçuracak yeni projelerini açıklıyor.

ahmet-cin.jpg

AHMET CİN İKİNCİ BEŞ YIL İÇİN BÜYÜK PROJELERİNİ AÇIKLIYOR

Cumhur İttifakı’nın Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.30’da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘31 Mart Seçim Beyannamesi Toplantısı’nda projelerini aktaracak

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı mimar Hüseyin Karakaya spor kulüpleriyle bir araya geldi
Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı mimar Hüseyin Karakaya spor kulüpleriyle bir araya geldi
Erzurumlular Ahmet Cin'i bağrına bastı tam destek verdi
Erzurumlular Ahmet Cin'i bağrına bastı tam destek verdi
Başkan Şadi Yazıcı futbolun efsanelerini Tuzlalı gençlerle buluşturdu
Başkan Şadi Yazıcı futbolun efsanelerini Tuzlalı gençlerle buluşturdu
CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı gençlerle yaptığı çok ses getiren buluşmalarına devam ediyor
CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı gençlerle yaptığı çok ses getiren buluşmalarına devam ediyor
Son Haberler
Ahmet Cin Pendik'i uçuracak ikinci dönem yeni projelerini 24 Şubat’ta açıklıyor
Ahmet Cin Pendik'i uçuracak ikinci dönem yeni projelerini 24 Şubat’ta açıklıyor
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
MİT ve Emniyetten yurt dışında ortak operasyonu: "Mazlum Mardin" kod adlı terörist kaçamadan yakalandı
MİT ve Emniyetten yurt dışında ortak operasyonu: "Mazlum Mardin" kod adlı terörist kaçamadan yakalandı
Diyarbakır Silvan'daki petrol kuyusunda patlama! 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır Silvan'daki petrol kuyusunda patlama! 1 ölü, 1 yaralı
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Çok Okunanlar
Gemlik'teki deprem anı, marketteki kameralara böyle yansıdı!
Gemlik'teki deprem anı, marketteki kameralara böyle yansıdı!
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Tansu Çiller İstanbul'da Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandı
İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacaklara devletten 700 bin TL hibe! Resmi Gazete yayınlandı
Rusya ve ABD arasında küfür gerilimi! Rusya, ABD'ye protesto notası verdi
Rusya ve ABD arasında küfür gerilimi! Rusya, ABD'ye protesto notası verdi
Saruhan'da CHP'nin imdadına Saadet yetişti! CHPli başkan Saadet Partisi logosu altında seçime girecek!
Saruhan'da CHP'nin imdadına Saadet yetişti! CHPli başkan Saadet Partisi logosu altında seçime girecek!
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar