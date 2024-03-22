Ahmet Cin, Pendik yerel basın mensupları ile geleneksel sahur programı ile bir araya geldi

Pendik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Cin, Pendikli basın mensuplarıyla sahur programında bir araya geldi. PenCR Bahçe’de gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Ahmet Cin, gazetecilere 5 yıllık hizmet ve yatırımlarını özetledi ve gelecek 5 yılda gerçekleştirmeyi hedefledikleri hizmetlerle ilgili şu bilgileri verdi: “İBB Adayımız Murat Kurum’la tüm planlarımızı yaptık ve yatırımlar konusunda fikir birliğine vardık. Gelecek 5 yıllık süreçte 70 milyarlık İBB yatırımı ve 20-25 milyarlık Pendik Belediyesi yatırımı ile ilçemize 100 milyar liralık yatırım kazandıracağız.”

AHMET CİN:GAZETECİLERLE BİR ARYA GELİNCE DİNLENİYORUM

Pendik Millet Bahçesi içindeki PenCR Bahçe’de gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Ahmet Cin, basın mensuplarıyla geleneksel hâle gelen sahur buluşmasında konuştu. Toplantıya Pendikli TV adına Samet Övüç, Aziz Sarı ve Azra Başaran katıldı.

“705 PROJEMİZİ TAMAMLADIK“

Pendik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, ilçede faaliyet gösteren basın mensuplarıyla sahur yaptı. Pendikli gazetecilerin tam kadro katılım gösterdiği sahur programında, geçtiğimiz 5 yıllık süreçte 705 projenin tamamlandığını söyleyen Ahmet Cin, “Görev sürem içerisinde 705 projeyi tamamlamış olduk. Bunların açılışını yapmaya kalksaydık 2 yılımız açılışlarla geçerdi. Pendik’e bir çok il belediyesinin yaptığı yatırımdan fazlasını yaptık, hatta bazı büyükşehir belediyelerinden bile fazla yatırım yaptık. Bu süreçte ilçemiz İBB yatırımlarından mahrum kaldı. Pendik’e koskoca 5 yılda bir çivi bile çakmadılar. Yaptıkları yalnızca bir, iki kreş, onun dışında bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

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“İBB İLE TOPLAM 100 MİLYAR TL PENDİK İLÇESİNE YATIRIM GELECEK”

“İBB Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum ile görüştük ve hazırladığımız projeleri onaylattık. Teknik ekiplerimiz de görüştü ve fikir birliğine vardılar. Önümüzdeki 5 yılda ilçemize İBB tarafından 70 milyar liralık yatırım gerçekleştirilecek. Bizde ilçe belediyesi olarak 20-25 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz ve böylece 5 yıllık zaman diliminde toplamda 100 milyar liralık yatırımı Pendik’e kazandıracağız.”

“YENİ PENDİK DEVLET HASTANESİ 2026 SONUNDA…”

Pendik’e yapılacak yeni devlet hastanesi ile ilgili gelişmeleri de paylaşan Ahmet Cin, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile geçtiğimiz günlerde beraberdik. Sahilde Veteriner Araştırma Enstitüsü’nün yanındaki 18 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek olan Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz yakında ihaleye çıkıyor. Projesi tamamlanmak üzere. İlçemiz 600 yataklı son derece modern bir hastaneye sahip olacak. Proje 2026 yılına kadar tamamlanarak hizmete girecek.” dedi.

“Çalışmalarımız çok yoğun bir tempoda devam ediyor. Her akşam 4-5 iftara katılıyorum. Gün içerisinde de esnaf ve vatandaş ziyaretlerimiz var. Vatandaşlarımızdan oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Hamdolsun her şey güzel gidiyor. Yaptırdığımız anketlerde durumumuz gayet iyi. Aynı tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti teşkilatımızda tüm birimleriyle sahada, Pendik’te ulaşmadığımız hane, kapısını çalmadığımız kimse kalmayacak. 31 Mart’ta Pendik’te yeni bir zafer hikayesi daha yazmaya az kaldı. Pendik’te rekor bir oy ile seçimi kazanıp, İBB adayımız Murat Kurum’a da rekor bir oyla destek vereceğiz.”

Toplantı sonunda gazetecilerden seçim sonu oy oranı tahminleri yapmaları istendi.

Yaklaşık 20 kadar basın mensubunun bulunduğu toplantıda, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin için %48 ila %56 arasında oy alacağı ön görüldü.