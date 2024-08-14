Ahmet Cin, müjdeyi verdi! 'Gayretli çalışmalarımız netice verdi, tüm bölge halkına hayırlı olsun'

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in, “Gayretli çalışmalarımız netice verdi. Tüm bölge halkına hayırlı olsun. diyerek Harmandere imar planlarının onaylandığının müjdesini verdi.

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Ahmet Cin, müjdeyi verdi! 'Gayretli çalışmalarımız netice verdi, tüm bölge halkına hayırlı olsun'

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yoğun uğraşları sonrası Harmandere Mahallesi İmar Planları onaylandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Pendik Belediyesinin daha önce Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 1.722.850 m2 büyüklüğündeki bölge için hazırladığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına onay verdi.

"GAYRETLİ ÇALIŞMALARIMIZ SONUÇ VERDİ"

Belediye Başkanı Ahmet Cin, konu ile ilgili “Gayretli çalışmalarımız netice verdi. Harmandere için beklediğimiz gelişme gerçekleşti. Tüm bölge halkına hayırlı olsun.” dedi.

AHMET ÇİNDEN HARMANDERE HALKINA MÜJDE

Pendik Belediyesinin hazırladığı imar planlarına ilişkin bakanlık aracılığıyla 15 farklı kurum ve kuruluştan görüşler alındı. Görüşlerde belirtilen hususlar doğrultusunda imar planları nihai hale getirildi. Onaylanan imar planları 12.08.2024 ile 10.09.2024 tarihleri arasında askıda kalacak.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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