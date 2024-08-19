Ahmet Çakar ile Acun ılıcalı canlı yayında bir birlerine girdiler! Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medya gündemine oturdu

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile Fenerbahçe as başkanı Acun Ilıcalı, Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ilgili canlı yayında biri birine girdiler. Ilıcalı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Ahmet Çakar ile Acun ılıcalı canlı yayında bir birlerine girdiler! Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medya gündemine oturdu

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Acun Ilıcalı Beyaz TV yayınında açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, Göztepe maçında yaşanan olaylar hakkında konuştu. Ilıcalı, Ahmet Çakar ile kısa süreliğine tartışma yaşadı. Ilıcalı'nın canlı yayında kullandığı ifadeler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KUSURA BAKMA YEMEZLER"

Acun Ilıcalı: “Bize kurulan tuzak var! 'Fenerbahçe yüzünden oldu. Ali Koç yüzünden oldu' deniyor. Onları bir geçelim!”

Ahmet Çakar: “Ali Koç’un saha içinden girmesi yanlış. Oradan gidersen bir şeyler olacağı belliydi.”

Acun Ilıcalı: “Nereden gidecekti?”

Ahmet Çakar: “Dışarıdan çıkacaktı.”

Acun Ilıcalı: “Yapma ya! Dışarıda ne olduğu belli mi? Ya dışarıda bıçaklansa. O zaman da statta güvenliği olan yerden çıktı, dışardan gitti diyecektiniz!"

Acun Ilıcalı: “Bu holiganizim sonrasında suçlu olan taraf biz olacaksak kusura bakmayın yemezler!”

Ahmet Çakar ile Acun ılıcalı canlı yayında bir birlerine girdiler! Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medya gündemine oturdu

Ahmet Çakar: "Hani yıldızlar gelecekti?"

Acun Ilıcalı: "Soldan yardıran biri var. Yatıra kaldıra gidiyor, gördün mü? Yıldızlar gelecek dediğimizde herhalde Mbappe beklemiyordu kimse. Bizim en büyük yıldız transferimiz Mourinho'dur”

Acun Ilıcalı: "Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları yarın satsak, 100 milyon euro para toplarız ve bu kadroyu oluşturan isim Ali Koç."

Ilıcalı şunları söyledi:

"Futbol birçok insanın tutkusu ve mutluluk kaynağı. Futbolun içindeyim ama yeni görev aldım Fenerbahçe'de. Gönül verdiğim takımın yöneticisi oldum. Amacım Türkiye'de futbol ikliminde tansiyonun düşmesi. Futbola giriş amacım da futbolun güzelliklerinin öne çıkması. Önceliğim Fenerbahçe. Adil bir sezonda güzellikler yaşamak istiyoruz. Hatalar olur, inşallah düzeltiriz. Yaşanan olaylar benim için üzücüydü."

"Orada biber gazı kullanıldı. Birçok olay oldu. Başkan en fazla yol hatası yapmış. Stadı bilmiyor, içeriden nasıl gidilir bilmiyor. Stadın dışından gitse saldırıya uğrasaydı 'Sen dışarıda güvenlik dışında kaldın, bıçaklandın. Senin hatan' mı diyecektiniz? Nereden gidecekti? Adamın dışarıda üzerinden formayı aldılar ve yaktılar. Siz stat dışından gitseydiniz diyorsunuz! Yapma ya!"

"Kurulan tuzak var"

"Bize kurulan tuzak var! 'Fenerbahçe yüzünden oldu. Ali Koç yüzünden oldu' deniyor. Onları bir geçelim. Saldırıya uğradık, devamında saldıran şahıs normal şekilde hayatına devam ediyor. Neden ev hapsinde? Göztepe yönetimine sesleniyorum, siz demeçlerinizde bizi hedef göstermeye kalkarsanız, bu tip insanların arkasında durmaya kalkar ve emniyeti de yanınıza çekmeye çalışırsanız, bu tip şeyler yarın öbür gün başınıza bela olur"

"Neden biz hedefiz"

"Rencide olma falan yok. Başkanımıza her yerde saldırı olabilir. ABD'de başkan adayına kurşun sıktılar. Bu tip saldırılar her zaman ve her yerde olabilir. Yarın bana da olabilir. Neden saldırılıyoruz, belli, zaten! Neden biz hedefiz! Neden biz hedefiz? Büyüklüğümüz yüzünden. Neden herkes Fenerbahçe'den nefret ediyor? Soruyorum bunu. İnsan hep kendinden güçlüye kinlenir."

Yeni proje açıklaması

"Yakında bir proje ile geliyorum. Herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü görecek. Orta saha alacağız. Hepimizi mutlu edecek bir şeyin peşindeyiz."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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