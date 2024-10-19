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  3. AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan üzücü haber! Trafik kazası geçiren İbrahim Çam hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan üzücü haber! Trafik kazası geçiren İbrahim Çam hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı

Pendik'in sevilen iş insanlarından biri olan AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam çocuklarını okula getirirken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak acil olarak hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'dan üzücü haber! Trafik kazası geçiren İbrahim Çam hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı
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Ailesinin yaralanmadan kurtulduğu kazada yaralanan AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, Pendik Emsey Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Omur ilikte 2 kırık tesbit edilen Başkan İbrahim Çam'ın bu gün ameliyata alınması bekleniyor.

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AHMET CİN İBRAHİM ÇAMI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Haberi alan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de hastaneye giderek AHİSİAD Başkanı İbrahm Çam'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak acil şifalar diledi.

Bölge Gündem Haber olarak; İbrahim Çam ve ailesine büyük geçmiş olsun dileklerimizle, Allah'tan acil şifalar diliyoruz.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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