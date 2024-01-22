Ağrı’da göçük altında kalan işçiden kötü haber! ölü ve yaralılar var!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu üzerinde kazı yapan işlerin bulunduğu alanda göçük oluştu. İlk belirlemelere göre olayda Ramazan Doğan (45) adlı işçi hayatını kaybederken, diğer işçiler küçük yaralar alarak kurtuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yerli Maradona görenlerin ilgisini çekiyor! 'Bu kadar benzerlik olmaz' dedirtti!

Gaziantep'te feci olay! Talihsiz işçi pres makinesine sıkışarak can verdi!

Kütahya'da yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yolcu yaralandı!

Küçükçekmece'de dehşet dakikalar! Haraç alamadı diye, kurşun yağdırdı!