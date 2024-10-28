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Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi!

Adana'da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, kontrolden çıkması sonucu ağaca çarparak durabildi. Yaşanan feci kazada, yola savrulan iki kişi hayatını kaybetti

Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi!
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Adana'da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, kontrolden çıkması sonucu ağaca çarparak durabildi. Yaşanan feci kazada, yola savrulan iki kişi hayatını kaybetti

Adana'da kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarpan motosikletin devrilmesi sonucu Muhammed Hasan Ayeş (29) ve Yusuf Örs (17) hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kadın kuaförü Muhammed Hasan Ayeş, yanına kalfası Yunus Örs'ü alıp, iddiaya göre markete gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ayeş yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarptı.

Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi!

Devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis paketleri sevk edildi.

Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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