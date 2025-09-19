  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!

Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!

Afganistan'da kadınlara yönelik baskıyı giderek artıran Taliban, üniversitelerinde kadın yazarların kitaplarını yasakladığını açıkladı.

Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!
Yayınlanma:

Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!

Afganistan'da kadınlara yönelik baskıyı giderek artıran Taliban, üniversitelerinde kadın yazarların kitaplarını yasakladı. "Şeriata ve Taliban politikalarına aykırı" olduğu gerekçesiyle yasaklanan toplam 680 kitaptan 140'ının kadın yazarlara ait olduğu öğrenildi.

Taliban yönetimi Afganistan'daki üniversitelerde müfredatı yeniden şekillendirdi. Alınan kararla, kadın yazarların kaleme aldığı tüm eserler eğitim programından çıkarıldı. İnsan hakları, cinsel taciz ve benzeri konuların ders olarak okutulması da yasaklandı.

680 KİTABI YASAKLANDI

Yetkililer, "şeriata ve Taliban politikalarına aykırı" olduğu gerekçesiyle toplamda 680 kitabı yasakladı. Bu kitapların arasında yaklaşık 140 kadın yazarın eseri de bulunuyor. Yasaklananlar arasında, "Kimya Laboratuvarında Güvenlik" gibi bilimsel nitelikli kitaplar da yer aldı.

Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!

18 DERSİN OKUTULMASI DURDURULDU

Ayrıca 18 dersin okutulması durduruldu. Bu derslerden altısının doğrudan kadınlarla ilgili olduğu, "Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma", "İletişimde Kadının Rolü" ve "Kadın Sosyolojisi" gibi başlıkların da bunlar arasında olduğu belirtildi.

Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!

EBELİK KURSLARI DA KAPATILMIŞTI

Taliban, uzun süredir kadın ve kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra eğitim almasını engelliyor. 2024'ün sonunda, kadınların devam edebildiği son alanlardan biri olan ebelik kursları da kapatılmıştı.

Son dakika: Ak Partili Belediye başkanı gözaltına alındı!Son dakika: Ak Partili Belediye başkanı gözaltına alındı!

Araç sahiplerine kötü haber: Depolarınızı fulleyin, akaryakıta zam geliyor! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar?Araç sahiplerine kötü haber: Depolarınızı fulleyin, akaryakıta zam geliyor! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

Bu cuma hutbenin konusu ne, hutbeden ne okunacak? 19 Eylül 2025 Cuma hutbesiBu cuma hutbenin konusu ne, hutbeden ne okunacak? 19 Eylül 2025 Cuma hutbesi

Etiketler :
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Baba Vanga'dan 2026 yılı kehaneti! Korkunç buluşma: Uzaylılarla temas için tarih verdi!
Baba Vanga'dan 2026 yılı kehaneti! Korkunç buluşma: Uzaylılarla temas için tarih verdi!
İşte İsrail'in para babası ülkeler: Birinciyi anladık, ikincisi şok etti!
İşte İsrail'in para babası ülkeler: Birinciyi anladık, ikincisi şok etti!
İsrail yine acımadı, işgal saldırılarını başlattı! Karadan giren tanklar Gazze'de can almaya başladı!
İsrail yine acımadı, işgal saldırılarını başlattı! Karadan giren tanklar Gazze'de can almaya başladı!
Dünya bu vahşeti konuşuyor! Arkadaşının başını kesti, sokakta yuvarladı, sonrada çöpe attı, nedeni ise şok etti
Dünya bu vahşeti konuşuyor! Arkadaşının başını kesti, sokakta yuvarladı, sonrada çöpe attı, nedeni ise şok etti
Çocukları sigara içen ebeveynlere ceza!
Çocukları sigara içen ebeveynlere ceza!
Dünya Fransa'yı izliyor: Macron karşıtı eylemler büyüyor!
Dünya Fransa'yı izliyor: Macron karşıtı eylemler büyüyor!
İsrail Katar'ı vurdu: Üst düzey Hamas yetkilisinin bulunduğu Doha'da peş peşe patlamalar!
İsrail Katar'ı vurdu: Üst düzey Hamas yetkilisinin bulunduğu Doha'da peş peşe patlamalar!