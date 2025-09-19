Ak Partili Belediye başkanı gözaltına alındı! Ahmet Sungur kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, neden gözaltına alındı?

  1. Anasayfa
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde, Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alınması sonrası insanlar Ahmet Sungur kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladı. İşte Ahmet Sungur'un biyografisi.

Son dakika! Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde, Belediye Başkanı Ahmet Sungur 7 belediye personeli ile gözaltına alındı!

Kırıkkale'nin AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

ESKİ BAŞKAN TÜRKYILMAZ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Kırıkkale Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta eğitimini Yahşihan'da, lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesine memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı. Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

