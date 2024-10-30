Adıyaman'da yürekleri ağza getiren görüntü: Çocuğun canını hiçe saydılar!

Adıyaman'da akan trafikte ilerleyen bir aracın bagajında yolculuk yapan çocuk, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin bagajında yolculuk yapan çocuk görüntülendi.

Tehlikeli yolculukta kamaraya yansıyan görüntülerde, bir eliyle düşmemek için kendisini tutan çocuğun diğer eliyle ise otomobilin bagaj kapısını tuttuğu görüldü. Kamera kaydının yapıldığı sırada bu duruma şahit olan bir çocuğun "Çocuk neden bagaja girmiş" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süre trafikte bu şekilde ilerleyen araç daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Haber7

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