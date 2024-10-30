  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Filipinler kıyameti yaşıyor! Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi!

Filipinler kıyameti yaşıyor! Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi!

Filipinler'de 24 Ekim'den bu yana etkili olan Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu ülkeye kıyameti yaşattı. Adeta kıyamet sahnesini yaşayan Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi.

Filipinler kıyameti yaşıyor! Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi!
Yayınlanma:

Filipinler'de 24 Ekim'den bu yana etkili olan Trami Tropik Fırtınası ve Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC), Trami fırtınası ve Kong-rey tayfununun etkilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Filipinler kıyameti yaşıyor! Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi!

Açıklamada, ülkede etkili olan afetler nedeniyle 24 Ekim'den bu yana 145 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler Meteoroloji Bürosunun (PAGASA) sosyal medya platformu Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kong-rey Tayfunu'nun merkezinin Cagayan bölgesinin 350 kilometre açığı olduğu ve tayfunun hızının saatte 230 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

Filipinler kıyameti yaşıyor! Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi!

Açıklamada, yaklaşan Kong-rey Tayfunu'nun "süper tayfuna" dönüşmesi nedeniyle Batanes bölgesinde "4. seviye" alarm durumu verildiğini duyurdu.

Yetkililer, gemilere limandan hareket etmemelerini, denizde bulunanların ise en kısa sürede güvenli bir limana yanaşmalarını tavsiye etti.

Tayvan'a doğru ilerleyen Kong-rey tayfununun, bu yıl Tayvan'ı vuran en güçlü fırtınalardan biri olması, beraberinde şiddetli rüzgar ve yağış getirmesi bekleniyor.

Filipinler kıyameti yaşıyor! Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi!

Trami Tropik Fırtınası

Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), 27 Ekim'de Trami fırtınası nedeniyle 5,7 milyon kişinin yerinden olduğunu ve yaklaşık 92 bin ailenin tahliye merkezlerine sığındığını açıklamıştı.

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu afetler sonucu ölenlerin sayısı 28 Ekim'de 97'ye yükselmişti.

Çin'de dün Pasifik Okyanusu'ndan yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle 32 yolcu feribotunun 16 güzergahtaki seferleri iptal edilmişti. Ayrıca, sahil bölgelerindeki 67 inşaat projesi ile 84 açık deniz inşaat gemisinin faaliyetleri de durdurulmuştu.

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 101. Yılında, Pendik’te 101 metrelik Türk bayrağı açıldıCumhuriyetimizin Kuruluşunun 101. Yılında, Pendik’te 101 metrelik Türk bayrağı açıldı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu,'' Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut!''Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu,'' Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut!''

Baba Arif Güran sessizliğini bozdu, Narin Güran'ın katilini açıkladı! ''Kızımın katili Nevzat Bahtiyar'dır''Baba Arif Güran sessizliğini bozdu, Narin Güran'ın katilini açıkladı! ''Kızımın katili Nevzat Bahtiyar'dır''

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
İsrail katliama ara vermiyor! En az 60 kişi hayatını kaybetti
İsrail katliama ara vermiyor! En az 60 kişi hayatını kaybetti
2 uçak havada çarpıştı! Ormana düşen uçaklarda feci son
2 uçak havada çarpıştı! Ormana düşen uçaklarda feci son
İran'dan misilleme olacak mı? İsrail saldırısının bilançosu ne oldu?
İran'dan misilleme olacak mı? İsrail saldırısının bilançosu ne oldu?
Orta Doğu'da kriz büyüyor! İran'da uçak seferleri iptal edildi
Orta Doğu'da kriz büyüyor! İran'da uçak seferleri iptal edildi
Seçime çok az kala kim önde! Trump mı, Harris mi?
Seçime çok az kala kim önde! Trump mı, Harris mi?
Gazze'deki utanç bütün dünyaya yeter: Artık yiyecek değil, kefen istediler...
Gazze'deki utanç bütün dünyaya yeter: Artık yiyecek değil, kefen istediler...