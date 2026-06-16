Aday olacak mı? Erdoğan 2028 seçimi için ilk kez açıklama yaparak tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, mevcut sistemde erken seçim kavramının bulunmadığını savundu. Uçum, Erdoğan’ın yeniden adaylığı için anayasa değişikliğine gerek olmadığını belirterek seçim için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, erken seçim tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AA Analiz için kaleme aldığı yazıda son dönemde yeniden gündeme getirilen erken seçim tartışmalarını değerlendiren Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hukuki olarak "erken seçim" kavramının bulunmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve Meclis'in beş yıllık sabit süreyle seçildiğini ifade eden Uçum, anayasal sistemde bunun karşılığının "seçimlerin yenilenmesi" olduğunu vurguladı. Uçum, seçimlerin yenilenmesi kararının hem Cumhurbaşkanı hem de TBMM tarafından alınabileceğini ancak bunun istisnai koşullarda mümkün olduğunu söyledi.

"MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM ÇABASI SONUÇSUZ KALACAK"

2019 ve 2024 yerel seçimlerinin ardından da benzer tartışmaların gündeme geldiğini hatırlatan Uçum, bugünkü şartlarda da erken seçim beklentisinin gerçekçi olmadığını savundu.

Türkiye'nin olağanüstü bir siyasi kriz içerisinde olmadığını belirten Uçum, bölgesel savaşlar, güvenlik meseleleri ve Terörsüz Türkiye süreci gibi kritik başlıklar varken ülkenin erken seçim gündemiyle meşgul edilmesinin doğru olmayacağını ifade etti.

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Uçum, "2028'e kadar olağanüstü şartlar ve istisnai durumlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışması somut bir gündem olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLABİLECEK Mİ?

Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uçum, yeni anayasa veya anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını söyledi.

Mevcut anayasanın Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına imkan verdiğini belirten Uçum, TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde Erdoğan'ın "istisnai adaylık" hakkından yararlanarak son kez aday olabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı olmadığını ancak Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyaç duyduğunu savunan Uçum, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek kapsamlı birikimi gerekse etkili ve dünya ölçüsündeki liderliğiyle bir dönem daha dış ve iç süreçlerde Türkiye'ye hizmet etmesi ülkenin ihtiyacıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması ve seçilmesi, tarihi eşikte olduğumuz bu dönemde Türkiye'ye büyük katkı yapar."

İLK KEZ TARİH VERDİ: 16 NİSAN 2028

Mehmet Uçum'un yazısındaki en dikkat çekici bölüm ise olası seçim tarihine ilişkin değerlendirmesi oldu. Önümüzdeki genel seçimlerin 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılmasının uygun bir seçenek olabileceğini belirten Uçum, TBMM'nin 2028 yılı Şubat ayının ikinci haftasında seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde seçimlerin yasal takvim gereği 16 Nisan 2028'de yapılabileceğini ifade etti.

Uçum, bu tarihin ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasıyla kabul edildiği 16 Nisan referandumunun yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle sembolik anlam taşıyacağını da kaydetti.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Uçum, Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda kararlılık göstereceğinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve AK Parti yöneticilerinin beyanlarından anlaşıldığını belirtti.

Meclis'te bu yönde güçlü bir eğilim oluşabileceğini ifade eden Uçum, ancak bu konunun 2027 yılının sonlarından önce gündeme gelmesinin beklenmediğini söyledi.

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