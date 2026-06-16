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Tuzla’da Nostalji Rüzgârı: Klasik Otomobiller Sahilde Buluştu

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Nostalji Araba Festivali, Tuzla Sahil Tören Alanı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Klasik otomobillerin sergilendiği festivalde ziyaretçiler nostalji dolu anlar yaşadı.

Tuzla’da Nostalji Rüzgârı: Klasik Otomobiller Sahilde Buluştu
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Tuzla’da Nostalji Rüzgârı: Klasik Otomobiller Sahilde Buluştu

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Nostalji Araba Festivali, Tuzla Sahil Tören Alanı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Klasik otomobillerin sergilendiği festivalde ziyaretçiler nostalji dolu anlar yaşadı.

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Tuzla’da düzenlenen 2. Nostalji Araba Festivali, otomobil tutkunlarını ve vatandaşları Tuzla Sahil Tören Alanı’nda bir araya getirdi. 14 Haziran Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce Tuzlalı katıldı.

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Festival kapsamında geçmişin izlerini taşıyan birbirinden özel klasik otomobiller sergilenirken, ziyaretçiler yıllara meydan okuyan araçları yakından inceleme fırsatı buldu. Müzik dinletileri, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli etkinliklerle renklenen organizasyon, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

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”RENKLİ BULUŞMALAR GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tuzla Belediyesi’nden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Geçmişin izlerini taşıyan birbirinden özel klasik otomobilleri Nostalji Araba Festivali ile komşularımızla buluşturduk. Otomobil tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği festivalimizde, yıllara meydan okuyan klasik araçlar sergilenirken müzik, eğlence ve birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadık. Tuzla’da kültür, sanat ve sosyal yaşamın renkli buluşmalarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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Klasik otomobil meraklılarını bir araya getiren festival, Tuzla sahilinde nostalji dolu görüntülere sahne oldu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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