Tuzla’da dev organizasyon için hazırlıklar başladı: Dragon bot heyecanı geri dönüyor

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 3. Tuzla Deniz Festivali kapsamında, "Tersaneler Yarışıyor 2026" Dragon Bot Yarışları için geri sayım başladı. Paydaş temsilcilerinin katılımıyla Tuzla Belediyesi’nde düzenlenen geniş kapsamlı hazırlık toplantısında, dev organizasyonun beklentileri ve stratejik planlamaları masaya yatırıldı.

Gelenekselleşme yolunda hızla ilerleyen ve bu yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı coşkusuyla birleşen "Tersaneler Yarışıyor" Dragon Bot Yarışları için kollar sıvandı. 21 Haziran Pazar günü saat 13.00’te Tuzla Mekan Balık Ekmek Sahili'nde düzenlenecek dev şampiyona öncesi, paydaş temsilcilerinin katılımıyla kritik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, organizasyonun eksiksiz, güvenli ve Tuzla’nın şanına yakışır bir festival havasında geçmesi amacıyla tüm beklenti ve teknik hazırlıklar detaylıca planlandı.

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ GÖKHAN CAN: "TUZLA'NIN DENİZ KÜLTÜRÜNÜ ZİRVEYE TAŞIYORUZ"

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısına, Tuzla Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Can, Tuzla Belediyesi Deniz ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş, Deniz Yıldızı Spor Kulübü yöneticileri, sektör temsilcileri ile organizasyonun ana paydaşları katıldı. Toplantıda konuşan Meclis Başkan Vekili Gökhan Can, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün deniz vizyonunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

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"Tuzla, Türkiye’nin gemi inşa sanayisinin kalbi olmasının yanı sıra, artık deniz sporlarının da merkezi konumundadır. Belediye Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl'ün öncülüğünde, bu sene 3. Tuzla Deniz Festivali çatısı altında ve Kabotaj Bayramımızın 100. yılı gururuyla gerçekleştireceğimiz festival, hem tersane çalışanlarımızın takım ruhunu pekiştirecek hem de Tuzla halkına unutulmaz bir şölen sunacaktır. Tüm paydaşlarımıza verdikleri değerli katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz."

PAYDAŞLARIN BEKLENTİLERİ VE HAZIRLIKLAR MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, şampiyonanın teknik altyapısı, sporcu sağlığı, sahil emniyeti ve seyirci konforu gibi kritik başlıklar tek tek ele alındı. Önceki festivalde öne çıkan takımlardan HAVELSAN, Sedef ve Ada Tersanelerinin bu yıl da yer alacağı belirtilerek, takım sayısının ve rekabetin çok daha yüksek olacağı söylendi. Tersane ve kulüp temsilcileri, takımların antrenman takvimleri ve hazırlık süreçleri hakkındaki beklentilerini dile getirirken; belediye ekipleri parkur kurulumu, lojistik destek ve festival etkinlik alanı düzenlemeleri konusunda gerekli notlarını aldı.

DEV DESTEK VE GÜÇLÜ SPONSORLUKLAR

GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği), İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Munzur su, Adil Salih Balık, İstanbul Medikal Termal, Dentinia, Y & Gari ve Lymos gibi güçlü markaların sponsorluk ve destekleriyle bu yıl çok daha büyük bir çehreye bürünen yarışlar, şimdiden ilçede merak uyandırdı.

FESTİVALE KATILACAK TERSANELER

Art Tersanesi

HAVELSAN

Eos-Dentaş Tersanesi

Sedef Tersanesi

Piri Reis Üniversitesi

Anadolu Tersanesi

Kuzey Star Tersanesi

Ada Tersanesi

İstanbul Tersane Komutanlığı

Türk Loydu Vakfı

Gemi Mühendisleri Odası

Senkronize küreklerin, takım stratejilerinin ve kıyasıya rekabetin bir kez daha nefesleri keseceği "Tersaneler Yarışıyor 2026" Dragon Bot Yarışları, 21 Haziran Pazar günü saat 13:00'te tüm İstanbul halkını Tuzla sahillerinde buluşturacak.