Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Tanju Özcan hakkında Bolu cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı

SON DAKİKA HABERİ: Daha önceleri suriyeliler hakkında sözlediği sözler nedeniyle tepkileri üzerine çeken Bolu belediye Başkanı Tanşu Özcan, yine suriyeliler hakkında sarf ettiği sözler üzerine savcılar harekete geçti.

IRKÇI SÖYLEMLERİ TEPKİ ÇEKTİ SAVCILAR HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fatih Altaylı'nın programına katılan Özcan, Suriyelilere yönelik yaptıkları uygulamalara ilişkin "Ruhsatlarını hukuksuzca iptal ettim, zam yaptım" ifadelerini kullanmıştı. Özcan'ın bu itirafının ardından harekete geçildi.

BAKAN YILMAZ TUNÇ DUYURDU

Bakan Tunç, ülkemizdeki Suriyeliler hakkındaki açıklamaları nedeniyle Tanju Özcan'a soruşturma başlatıldığını "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." sözleriyle duyurdu.

"YAPTIĞIMIZ İŞLER HUKUKSUZDU"

Özcan, uygulamalarıyla "O zamanki güçle dava açamadılar, yargıya gitselerdi belki kazanırlardı" dedi.

Altaylı'nın "Yaptığınız işler hukuksuz muydu?" sorusuna ise Özcan, "Hukuksuzdu" yanıtını verdi. Özcan, "İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı, ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu" şeklinde konuştu. Ayrıca, nikah ücretleri ve su tarifelerine yaptığı zamların da yasal olmadığını, ancak mahkemeden dönmeden yürürlüğe girdiğini belirtti.

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