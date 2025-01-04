Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Belediyeleri eş, dost çiftliğine çevirdiler, talan ediyorlar

SON DAKİKA: AK parti olağan büyük kongre öncesi Türkiye geneli kongre süreçleri devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu İl Kongresi'ne atılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ"

Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti'de ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet her gün kendi içinde kavga ederken biz hizmet için meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

"CANLA BAŞLA KOŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Son seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bizlere sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Tüm kadrolarımız ve kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp geleceğe taşımakta. Ordu'nun güvenini boşa çıkarmamakta. Ordulu kardeşlerimize mahçup olmamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak, bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz.

"ORTADA HİZMET YOK AMA BORÇ KATLANARAK ARTIYOR"

Ordu, Anadolu'nun harcı, Karadeniz'in baş tacıdır. Kültür ve turizmin göz bebeğidir. Daha 7 ay önce milleti vaat yağmura tutanların içler acısı halini sizler de takip ediyorsunuz. 'Suyu bedava yapacağız' dediler, 'ulaşımı ucuzlatacağız' dediler, 'kimseyi dışlamayacağız' dediler ama koltuğa oturunca bu sözlerin üstüne kalın bir sünger çektiler. 'Fiyatını düşüreceğiz' dedikleri hizmetlerin tamamı 5-6 kat arttı. Konserler üzerinden yapılan yolsuzları buradan saymıyorum bile.

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Belediyeleri eş, dost çiftliğine çevirdiler. Adeta talan ediyorlar. Ortada hizmet, eser, proje yok. Ama bakıyorsunuz SGK'daki borçları katlanarak artıyor. Hısım, akrabalar, konserlerden yapılan yolsuzlukları buradan saymıyorum bile. Onların ortada gururla gösterecekleri bir eserleri bile yok. Sultanahmet'te şadırvanın musluğunu değiştirmiş. Yaptıkları bu. Ama SGK'ya borçları katlanarak artıyor. Eski genel başkanın tek icraatı SGK'yı batırmaktı. Yeni genel başkanın da geri kalır yanı yok. SGK'yı batırmak bir CHP geleneği. SGK'ya birikmiş borcu olan 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yı linç edecekler. Böyle bir arsızlığa kanaatince CHP haricinde hiçbir yerde rastlanamaz. Borcun ödenmesini istemek suç ve kabahat değil. Belediyelerin SGK'ya borç stokunun yüzde 70'i yine ana muhalefete ait. Türkiye'nin SGK'ya en borçlu 30 belediyesinden 23'ü CHP'li. Sayın Özel son günlerde çeyrek altın hesabı yapmayı çok seviyor. İzmir Büyükşehir'in SGK'ya kaç çeyrek borcu var, bunun hesabını da kendisi yapsın.

TÜRKİYE'NİN MESELELERİNE DAİR TEK BİR ÖNERİLERİ YOK

Bir belediyenin CHP'ye geçtiğini iki şekilde anlıyorsunuz, hizmet düşüyor. İkincisi SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. Belediye deyince Sayın Özel'in aklına ilk yeme gelmesi ibretlik bir durumdur. Ortada tam olarak art niyetli bir davranış. SGK'nın CHP'li belediyeler eliyle felç edilmesine sessiz mi kalalım? Kusura bakmasınlar bu milletin devletine ödediği her bir kuruşun sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Biz de milletin hakkını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Muhalefetin kısır gündeminin bizi esir almasına müsaade etmeyeceği. CHP olarak varoluşsal bir kriz yaşıyorlar ama bunun farkında bile değiller. Türkiye'nin meselelerine dair tek bir önerileri yok.

"SURİYE'DE YENİDEN GÜNEŞ DOĞUYOR"

Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. "Suriye'de ne işimiz var" diyorlardı. Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor" dedi.