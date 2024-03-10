Mutlaka okuyun! Peygamberimiz (SAV)'in ümmetine tavsiye ettiği sahur duası

On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı şerif ayı, riya karıştırmadan samimi ve içten bir şekilde ibadet edildiği zaman Müslüman kişiler için oldukça faziletli bir aydır. Sadece Ramazan Ayına özel gerçekleştirilen teravih gibi bazı ibadetler, Allah (c.c)'un rızasını kazanabilmek için önemli bir fırsat dönemidir. 1 ay boyunca tutulacak olan oruç ibadetinin heyecanı İslam aleminde bu denli yaygın iken fazileti bol olan ibadetlere yönelmek, bu aydan mağfiretle ayrılmak için çaba gösterenler için çok kıymetlidir.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetlerini özellikle Ramazan ayında sık sık uygulama gayreti gösterilmelidir. Ramazan ayında Peygamberimizin sahur ve iftar adabını bilmeli, O ne ile oruç açıp, hangi duayı okuyorsa Mü'min kimselerin de bunları uygulaması gerekir

SAHURDA YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN DAVRANIŞLAR

Resulallah (SAV) dedi ki; "Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler."

SAHUR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU! SAHURDA HANGİ DUA OKUNUR?

Peygamberimizin sahur duası

"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

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SAHUR DUASININ ANLAMI

"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

''Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"