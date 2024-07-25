Türk Hava Yolları ucuz bilet satacak! Tatilcilere yüzde 40 indirimli bilet fırsatı

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak bu kampanya, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İspanya ve İtalya'daki belirli noktalara seyahat eden yolculara yüzde 40'a varan indirimler sağlayacaktır.

Bu indirim, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Viyana, Amsterdam, Basel, Cenevre, Zürih, Paris, Nice, Marsilya, Barselona, Malaga, Katanya, Palermo, Napoli ve Roma gibi ünlü şehirlere seyahat eden Türkish Airlines Holidays kullanıcıları için geçerlidir.

Promosyon ödemesi rekor seviyede! Emekliye 24 bin lira ödeme yapılacak

Uçak kalkış esnasında düştü! 18 kişi hayatını kaybetti

Sokak hayvanları için özel düzenleme! Uymayana hapis cezası kapıda

Kampanya, 1 Temmuz 2024'ten 30 Eylül 2024'e kadar yapılan rezervasyonlar için geçerlidir. İndirimden yararlanmak için konaklama 1 Temmuz 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmalıdır. Turkish Airlines Holidays'ın resmi web sitesi www.turkishairlinesholidays.com, rezervasyonların yapıldığı tek yerdir.

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyenler, belirtilen tarihler arasında Türk Hava Yolları web sitesini ziyaret ederek ilgili destinasyonlar için rezervasyon yapabilirler. İndirim oranları, seyahat edilecek şehirlere ve tercih edilen tarih aralığına bağlıdır.

Haberin Devamı

THY'nin sunduğu bu indirimli kampanya, henüz tatil planlarını yapmamış olanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu kampanya, özellikle Avrupa'nın gözde şehirlerine gitmeyi düşünenler için ekonomik bir seyahat fırsatı olabilir.