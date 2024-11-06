Burs ve öğrenim kredisi başvuru ne durumda? Burs ve öğrenim kredisi sorgulama

2024-2025 akademik yılı için GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarını açıkladı. Hepinize iyi şanslar. 8 Kasım saat 23.59'a kadar taahhütnamelerinizi e-Devlet üzerinden onaylamayı unutmayın.ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecekler.



Aynı tarih, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de geçerli olacaktır.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

15-18 yaş arası burs ve öğrenim kredisi alan öğrenciler, anne-babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs veya öğrenim kredisi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Öğrenciler daha sonra e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecekler.

15 yaşından küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler, kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne kimlik, vasi kararı gibi belgelerle taahhütnamelerini onaylatmak için kanuni vasileri ile birlikte gidebilirler.

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Yüksek öğrenimini yurt dışında tamamlayan ve burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil tarafından 25 Kasım tarihi mesai bitimine kadar Türkiye'deki noterlerden kefaletname vermesi gerekir. Öğrenciler, noterlik belgelerini Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edebildikleri için herhangi bir belge sunmaları gerekmez.