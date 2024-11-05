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Artık kurallara uymayan yandı! Trafik cezalarına büyük zam geliyor

TÜİK verilerine göre 12 aylık ortalamalara göre %43,93 arttı. Yılbaşında trafik cezaları yaklaşık %50 artacak. Kırmızı ışık ihlali veya cep telefonu kullanımı cezası 2 bin 167 lira olacak.

Artık kurallara uymayan yandı! Trafik cezalarına büyük zam geliyor
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Yeniden değerleme oranını hesaplayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu.

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KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN TELEFONLA KONUŞAN YANDI

Trafikte emniyet kemeri takmayanlara kesilen cezalar 691 liradan 995 liraya, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı yüzde 10-30 aşma ve telefonda konuşma cezaları 1.507 liradan 2 bin 169 liraya çıkacak.
En düşük alkollü araç kullanma cezası 9 bin 269 liradır. MTV zammı, 1-3 yaş grubundaki 1.3 motorlu otomobillerin vergisini 3 bin 360 liradan 4 bin 836 liraya ve 1.6 motorlu otomobillerin vergisini 8 bin 421 liraya yükseltecek.

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