Artık kurallara uymayan yandı! Trafik cezalarına büyük zam geliyor

Yeniden değerleme oranını hesaplayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu.

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Trafikte emniyet kemeri takmayanlara kesilen cezalar 691 liradan 995 liraya, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı yüzde 10-30 aşma ve telefonda konuşma cezaları 1.507 liradan 2 bin 169 liraya çıkacak.

En düşük alkollü araç kullanma cezası 9 bin 269 liradır. MTV zammı, 1-3 yaş grubundaki 1.3 motorlu otomobillerin vergisini 3 bin 360 liradan 4 bin 836 liraya ve 1.6 motorlu otomobillerin vergisini 8 bin 421 liraya yükseltecek.