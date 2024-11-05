Asgari ücrette flaş gelişme! Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında ne kadar asgari ücret olacağı konusunda, "İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak" dedi. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip Resmi Gazete'de yayınlamamız gerektiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk'te gündemdeki konuları değerlendirdi. Işıkhan, asgari ücretin en düşük ücreti tanımlayan bir ücret olduğunu belirterek, "minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve ailelerini dolaylı olarak etkileyen bir durum. Hayatımızın en önemli sorunlarından biri iş. Asgari ücret, hükümet olarak tek başımıza belirlediğimiz bir konu değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk haftasında çalışmalarına başlayacaktır. 31 Aralık'a kadar netleştirip Resmi Gazete'de yayınlamamız gerekiyor. Aralık ayında kamuoyunu bilgilendirme fırsatımız olacak" dedi.

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"EMEKLİLİK SİSTEMİMİZDE ŞU AN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRMÜYORUZ"

Işıkhan, emeklilik sisteminde değişikliklerin olup olmayacağına ilişkin olarak şunları söyledi:

Sosyal güvenlik sisteminde Orta Vadeli Plan kapsamında yapılacak değişiklikler, halkımızın refahını artırmaya yönelik olacaktır. Sosyal güvenlik sisteminde önemli reformlar AK Parti tarafından gerçekleştirildi. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı birleşti. Bu, çok önemli adımlardan biridir. Şu anda emeklilik sistemimizde bir değişiklik öngörmüyoruz. Bununla birlikte, emeklilik sistemini iyileştirmek için bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve geliştirmek gerekecektir. Daha adil bir sistem kurmak da bizim için çok önemlidir. Bu düzenlemeleri inşallah tamamlayacağız."