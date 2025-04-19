ABD'de bir ilk! Türk Dr. Mehmet Öz İncil'e basarak yemin etti: resmen görevine başladı

ABD'de bir ilk: ABD Başkanı Donald Trump tarafından Federal Sağlık Kurumu Direktörlüğü görevine getirilen Mehmet Öz, düzenlenen törende İncil’e el basarak yemin etti...

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Federal Sağlık Kurumu Direktörlüğü görevine getirilen Mehmet Öz, düzenlenen törende İncil’e el basarak yemin etti ve resmen görevine başladı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Amerikan sağlık sisteminin en kritik pozisyonlarından biri olan Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Başkanlığı’na atanan Dr. Mehmet Öz, bugün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen törenle görevine resmen başladı.

Yemin töreni, başkent Washington’daki Oval Ofis’te saat 12.00'de basının önünde yapıldı. Törende Dr. Öz yemin ederken, Başkan Trump da törende hazır bulundu.

Öz'ün torunu salonda kısa süre baygınlık geçirdi

Öte yandan Dr. Mehmet Öz'ün yemin töreninde, salonda bulunan torunu kısa süre fenalaşarak bayıldı.

Öz, hemen torununa müdahale ederken, ABD Başkanı Trump konuşmasını yarıda kesti ve basın mensuplarının dışarı çıkması istendi.

Beyaz Saray, daha sonra yaptığı açıklamada, küçük kızın kısa süreli baygınlık geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Dr. Öz'ün görevi

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası, Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.

Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

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