Bakan Göktaş tarih verdi: İlk ödemeler mayıs ayında!

Bakan Göktaş tarih verdi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında başlayacağını açıkladı.
AİLE DESTEK PROGRAMI
25 Aralık 2024'te Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduk. Evde bakım modelleri, çalışan kadınların bakım modelleri gibi konuları ele alıyoruz. Çalışan kadınlara kreş sayılarının artırılması ve komşu anne gibi projeleri hayata geçiriyoruz.
Biz 13 Ocak'ta bu yılını aile yılı ilan ettik. 13 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanı iki müjde verdi. Biri evlilik kredisi dediğimiz fon. Aile ve gençlik fonu 150 bin liralık bir destek. 18-29 yaşında evlenecek gençlere verilecek bir fon.
İlk defa evlenecekleri kapsıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerinde başlattık önce. Bu fon çıktıktan sonra pilot bölgede 18-29 yaş arası evlenenler sayısı yüzde 64'ü buldu. Evlenmeyen ve boşananların sayısı da hızla artıyor.
"BU FONA 91 BİN 129 ÇİFTİMİZ BAŞVURDU"
Bu fona 91 bin 129 çiftimiz başvurdu. Diğer müjdemiz doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık.
"İLK ÖDEMEYİ ANNELERİN HESABINA MAYIS AYINDA YATIRACAĞIZ"
İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa.
BEYAZ EŞYADA İNDİRİM GELİYOR: BURADAN FİRMALARA ÇAĞRI YAPIYORUZ
Bu destek sayesinde gençler evlilik tarihlerini erkene aldılar. TCDD şehirler arası seyahatlerde yeni evli çiftlere yüzde 50 indirim, aile yılı kapsamında da yüzde 15 indirim yapıyor bu sene. THY yüzde 15 indirim yapıyor. 3 ile 9 kişi arasında aynı soyadı taşıyan ailelerimiz yararlanabiliyor.
Beyaz eşya çok maliyetli. Bazı firmalarla protokol sağlıyoruz. Yeni evlilere yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirim sağlayacağız. Buradan firmalara çağrı yapıyoruz.