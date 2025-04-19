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Son dakika açıklama: İstanbul'da bazı metro hatları kapatılıyor!

Son dakika açıklama! Metro İstanbul İstanbul Valiliği'nin kararı kapsamında İstanbul'da bazı metro hatları kapatılıyor: İşte o hatlar...

Son dakika açıklama: İstanbul'da bazı metro hatları kapatılıyor!
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Son dakika açıklama: İstanbul'da bazı metro hatları kapatılıyor!

Son dakika açıklama! Metro İstanbul İstanbul Valiliği'nin kararı kapsamında İstanbul'da bazı metro hatlarıı kapatılıyor: İşte o hatlar...

Metro İstanbul İstanbul Valiliği'nin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir" bilgisine yer verildi.

Son dakika açıklama: İstanbul'da bazı metro hatları kapatılıyor!

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