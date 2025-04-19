Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekmişti: Türkiye için alarm zilleri çalıyor!

Katıldığı canlı yayında nüfus artış hızının düşük olmasına dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''Bugün alarm seviyesindeyiz. Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Üretimden istihdama sağlığa pek çok boyutu var. Askere gönderemeyecek genç bulamayabiliriz'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili ''Varoluşsal bir tehdit, bir felaket'' açıklamasını yapmıştı.

Katıldığı CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki nüfus artış hızına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ASKERE GÖNDERECEK GENÇ BULAMAYABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak nitelendirdiği nüfus artış hızına ilişkin son rakamları paylaşan Bakan Göktaş, "Bugün alarm seviyesindeyiz. Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1'dir. Şu an Türkiye kendini yenileyemiyor. Yaşlanıyoruz. Üretimden istihdama sağlığa pek çok boyutu var. Askere gönderecek genç bulamayabiliriz. 2050 yılında nüfusumuz top seviyeye ulaşıp azalmaya başlayacak. 65 yaş nüfusumuz yüzde 10'u aştı. Çocuk sayımız azalırken bakıma muhtaç olan nüfusumuz artacak. Sosyal hizmetlerin değişmesi işgücü piyasasında bozulmalara yol açabilir. Cumhurbaşkanımız 2007'den bu yana buna varoluşsal bir tehdit olarak bakmıştı. Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Dedem 1969'da Afyon Emirdağ'dan Belçika'ya göç ediyor. Ben de orada doğdum. Dedem Belçika'nın ilk Türk marketçisi. Babamlar da market işletti. Ben de okul sonrası o markette çalıştım. Kasiyerlik yaptım. Meyve sebze yerleştirdim. Siyasi kariyerimin topluma yönelik aktifleşmemin başlangıcı oldu.

"BEN SİYASETE BAŞLADIKTAN SONRA MİLLETVEKİLİ OLDUM"

Ben siyasete başladıktan sonra milletvekili oldum. Engelle karşılaşmadığım dönem olmadı. Ben Avrupa'nın ilk baş örtülü milletvekiliydim. Gençlerin sesi olmak için siyasete atılmıştım. Önyargıların çok yoğun olduğu bir ortamdı. İsviçre'de minareler Fransa'da burka yasaklanmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNDERLİĞİNDE..."

2006'da belediye meclis üyesi oldum. 2009'da milletvekili olduğumda önyargılı bir ortamdı. O zaman Türkiye'de bir başörtü yasağı vardı. Türkiye'de bir vesayetçi vardı. Cumhurbaşkanımız o vesayetle mücadele etti. İlk başörtülü milletvekili 2015'te meclise girebildi. Çok şükür Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu yasaklar geride kaldı. Kadınlar toplumun her alanında güçlü. Şu anda bütün kadınlar tam eşit. Ondan öncesinde hak ve özgürlüklerden bahsedemezdik.

Kadın temsil oranı 2002 oranı 4.9 iken bugün yüzde 20'lere ulaştı. İlk başörtülü kadın büyükelçi, ilk başörtülü vali bu dönemde atandı. Doktor mühendis genel müdür atanabiliyor. Kadın büyükelçi oranı 2002'de 6.9 iken bugün yüzde 27'lerde. Kadın akademisyen, profesör sayısı da arttı.

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"KALBİMİZİN BİR KÖŞESİ HER ZAMAN TÜRKİYE İLE ARTTI"

Ben 2009'da bütün Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliyim. Şimdi Belçika'da senatör var. ABD'de bile yoktu. ABD'de ilk başörtülü milletvekili 2015'te seçildi. Ben 2006'da belediye meclisine seçildim. Bana 'başınızı açma' şartı ile belediye başkan yardımcısı olabilirsin demişlerdi. Şimdi Brüksel'de başörtülü belediye başkan yardımcısı var. Türk toplumu girişimcidir. Avrupalı Türk toplumu girişimci, çalışkan, azimlidir. Zaman zaman eleştiriler oldu "buraların dillerini öğrenemediler" diye ama o ülkelerin de bir entegrasyon politikası yoktu. Kimi Türkler 2-3 sene çalışayım diye gitti şimdi 4. kuşağa gidiyorlar. Çok kimlikli Avrupalı Türkler aslında zenginliktir.Ülkemizi her zaman yakından takip etti. Türk öğrenci derneği kurmuştuk. Ne zaman Türk karşıtı bir olay olsa hemen gider Türkiye'yi savunurduk.Belçika'da en aktif kadınlardan biriyim orda ödül aldım. Lübnan'dan ödül aldım. Büyükelçilik dönemimde Cezayir'den ödül aldım. Cezayir ilk defa bir Türk büyükelçiye ödül verdi. Belçika'nın en etkili 100 kadını arasında gösterildim. Önemli olan yaptığınız hizmettir.

"İHRAÇ EDİLMEYİ KABUL ETTİM"

2009'da birinci dönem milletvekilliğim çok kolay olmadı. 2014'te partim beni bir kez daha aday gösterdi. Ben "Bu zorlukları yine yaşayacaksam yolumu çizeyim" dedim. Yeniden seçildim. Ancak o dönem parti başkanım değişmişti. Benimle yan yana fotoğraf çekinmek istemiyordu. Zor bir süreçti, stresliydi. Ben de kabuğumu kırmış oldum. 2015'te Ermeni iddialarının yüzüncü yılıydı. Parti başkanım "Bunu tanımazsan partiden ihraç olursun" dedi. Ben de değerlerim doğrultusunda bu iddiaları kabul etmedim ve ihraç edilmeyi kabul ettim.

"BEN DEĞERLERİM İÇİN DİK DURDUM"

Ben bağımsız milletvekili olarak 4 yıl daha görev yaptım. Ben değerlerim için dik durdum. Ölümle tehdit edildim. Yoğun tehdit ve hakaretler aldım. 7 aylık hamileydim o dönem. Ağır bir tecrübeydi. Avrupa'da pek çok kadın başörtülü olduğu için tecrit ediliyor. Fransa baş örtülü sporculara milli müsabakalara katılmalarını yasakladı. Orada gerçekten kendini sorgulaması gerekenler var.

DOĞURGANLIK HIZI

Çoklu programlar hayata geçiriyoruz. 2023 yılında doğurganlık hızımız 1.62'ydi. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde aileyi merkeze alan bir konuşma yaptı. 8. Aile Şura'mızı gerçekleştirdik. 81 ilimizde 15 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Aileyi koruma ve eylem planımızı hayata geçirdik. Nüfus politikalarına yönelik daire başkanlığı oluşturduk. Milli mücadeleyi de ailelerle yaptık. 15 Temmuz'u da ailelerle aştık.

AİLE DESTEK PROGRAMI

25 Aralık 2024'te Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduk. Evde bakım modelleri, çalışan kadınların bakım modelleri gibi konuları ele alıyoruz. Çalışan kadınlara kreş sayılarının artırılması ve komşu anne gibi projeleri hayata geçiriyoruz.Biz 13 Ocak'ta bu yılını aile yılı ilan ettik. 13 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanı iki müjde verdi. Biri evlilik kredisi dediğimiz fon. Aile ve gençlik fonu 150 bin liralık bir destek. 18-29 yaşında evlenecek gençlere verilecek bir fon.İlk defa evlenecekleri kapsıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerinde başlattık önce. Bu fon çıktıktan sonra pilot bölgede 18-29 yaş arası evlenenler sayısı yüzde 64'ü buldu. Evlenmeyen ve boşananların sayısı da hızla artıyor.

"BU FONA 91 BİN 129 ÇİFTİMİZ BAŞVURDU"

Bu fona 91 bin 129 çiftimiz başvurdu. Diğer müjdemiz doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık.

"İLK ÖDEMEYİ ANNELERİN HESABINA MAYIS AYINDA YATIRACAĞIZ"

İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üüncüsü Şanlıurfa.

BEYAZ EŞYADA İNDİRİM GELİYOR: BURADAN FİRMALARA ÇAĞRI YAPIYORUZ

Bu destek sayesinde gençler evlilik tarihlerini erkene aldılar. TCDD şehirler arası seyahatlerde yeni evli çiftlere yüzde 50 indirim, aile yılı kapsamında da yüzde 15 indirim yapıyor bu sene. THY yüzde 15 indirim yapıyor. 3 ile 9 kişi arasında aynı soyadı taşıyan ailelerimiz yararlanabiliyor. Beyaz eşya çok maliyetli. Bazı firmalarla protokol sağlıyoruz. Yeni evlilere yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirim sağlayacağız. Buradan firmalara çağrı yapıyoruz.İstanbul'da Arnavutköy belediyemiz var. Evlenenlere 30 bin TL destek veriyor. Gaziantep belediyesi 41 yıllık evli çiftleri umreye gönderiyor. Emirdağ belediyesi düğün salonu sağlıyor."

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