ABD Hazine Bakanı, kripto varlıklar hakkında vekillere görüş bildirdi

Amerika’da kripto konusu iyice alevleniyor. Milletvekilleri ile ABD Hazine Bakanı arasında gergin dolu tartışmalar yaşanıyor. Dört ABD'li milletvekili, Hazine Bakanı Janet Yellen'a kripto gözetim boşlukları konusunda baskı yaptı.

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ABD Hazine Bakanı, kripto varlıklar hakkında vekillere görüş bildirdi

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın başkanlık ettiği Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC), "dijital varlık piyasalarının gözetim eksikliği hakkında tekrarlanan uyarılar" yayınladı. Milletvekilleri, konseyin mevcut yasaların Bitcoin, Ethereum ve güvenlik dışı kripto varlıklarını nasıl uygulaması gerektiğine inandığını sorgulayarak ayrıntılı olarak detaylandırdı.

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MİLLETVEKİLLERİ YELLEN'DEN CEVAP İSTİYOR

Temsilciler Patrick McHenry, Glenn Thompson, French Hill ve Dusty Johnson, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önündeki ifadesinin ardından Salı günü Hazine Bakanı Janet Yellen'a kripto düzenlemesiyle ilgili bir mektup gönderdi. Hertestimony'de Yellen, Kongre'yi "stablecoin'lerin ve menkul kıymet olmayan kripto varlıklar için spot piyasanın düzenlenmesini sağlamak için yasa çıkarmaya" çağırdı.

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McHenry, Meclis Finansal Hizmetler Komitesi’ne; Thompson, Meclis Tarım Komitesi'ne Hill, Dijital Varlıklar, Finansal Teknoloji ve Kapsayıcılık Alt Komitesine Johnson başkanlık ediyor.

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AMERİKA’DA KRİPTO GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

ABD Hazine Bakanı ve milletvekilleri arasında görüşmeler sürüyor. Mektupta, kripto borsası FTX'in çöküşünün ardından, Tarım ve Finansal Hizmetler Meclis Komitelerine;

“Dijital varlık piyasaları üzerinde daha fazla düzenleyici gözetim sağlayan mevzuat hazırlamak için tarihi bir çabaya başladı.

Federal düzenleyicilere dijital varlık spot piyasaları üzerinde net yetki sağlayacak ve mevcut finansal düzenleyici yapıda görülen müşteri korumalarının aracılar ve dijital varlıkla ilgili faaliyetler için geçerli olmasını sağlayacaktır.”

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VEKİLLERDEN SON MESAJ

ABD'nin otoritesi hakkında yorum yapmak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) kriptoyu düzenlemede, Kongre üyeleri Yellen ile paylaştı:

“Boşlukları vurgulamak için, Bitcoin ve Ethereum menkul kıymet olarak kabul edilmemiştir... Bu dayanak varlıklar menkul kıymet olmadığından, ne CFTC ne de SEC, bu dijital varlıkların her ikisinde de spot işlem yapan ticaret platformlarını veya diğer aracıları kaydetme ve düzenleme yetkisine sahip değildir.”

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