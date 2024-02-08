2024 yılına ilişkin fitre miktarı belli oldu: İşte Diyanet’in belirlediği rakam…

Vatandaşlar 3 ayları karşılamanın heyecanını yaşıyor. Ramazan ayına ise oldukça az bir süre kaldı. Dünyanın dört bir tarafında yine oruçlar tutlacak, iftarlar yapılacak. Diyanet ise, bu seneye ilişkin fitre fiyatını açıkladı…

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2024 yılına ilişkin fitre miktarı belli oldu: İşte Diyanet’in belirlediği rakam…

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı için fitre miktarını açıkladı. Kurum tarafından bu yıl ücretlerinde düzenleme yapıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamda; “Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir” ifadelerine yer verildi.

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FİTRE MİKTARI 130 LİRA OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplanıldı. Kurul toplantıda Ramazan ayında uygulanacak fitre miktarını belirledi. İşte konuya ilişkin açıklama;

“Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”

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