Merkez Bankası toplantısında başkan yardımcıları da söz aldı: Cevdet Akçay’ın konuşması damga vurdu…

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, toplantıda konuşarak bir ilk gerçekleştirdi. Daha önceki toplantılarda sadece Merkez Bankası Başkanı konuşuyordu. Ancak yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında Merkez Bankası yardımcısı Cevdet Akçay’da açıklamalarda bulundu.

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Başkan Yardımcısı Akçay, "Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz" sözleriyle adeta toplantıya damga vurdu.

AKÇAY’IN KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Ekonomistler ve uzmanlar sadece Merkez Bankası Başkanı’nın konuşmasını bekliyordu. Ancak yardımcı Akçay’ın konuşması sürpriz olarak karşılandı. Agresif ve şahin bir bakış sergileyen Cevdet Akçay, içinden geçenleri söyledi.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın konuşmaları sosyal medya gündemine de yansıdı. İşte o konuşmaların detayları;

“Çok zor, modellemeyi bilen arkadaşlar dediğimi iyi anlayacaktır. Çok zor değil imkansıza yakın. Enflasyonda yüzde 36 hedefini değiştirmekten ziyade, o hedefe bizi sürekli yakınsatacak önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz çünkü bu normalleşme süreci, biriken veri ile bağlantıların tekrar kurulmasıyla birlikte uygun ortamı sağlayacak.”

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GEREKTİĞİNDE TEDBİR ALIRIZ

“Enflasyonda 36 hedefi iddialı mı? Evet iddialı. Ama iddiasız hedef ortaya koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyonu aşağı indirmekte veya enflasyonu düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısıyla yaptığımız şeyin doğruluğuna biz fena halde inanıyoruz. Hedefin imkansız olduğunu gördüğümüzde gerekli tedbirleri alırız.”

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