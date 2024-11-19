ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan tartışma yaratan karar! Türkiye'nin ulusal güvenliği tehlikeye attı

İkinci kez seçilerek ikince dönem belediye başkanlığı görevine devam eden Mansur Yavaş'ın aldığı kararlarla Ankara yönetim şekli tartışma yaratmaya devam ederken, yeni bir tartışma yaratacak bir karara daha imza atarak, Türkiye'nin ulusal güvenliğini hiçe sayan yeni bir kararı Ankara Büyükşehir Belediye meclisinden geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş, Dışişleri Bakanlığı’nın hemen yanında bulunan ve bakanlığın, ‘ulusal güvenlik’ gerekçesiyle plana itirazına kulak tıkadı.

AK PARTİ VE MHP İTİRAZ ETTİ, CHP ABB MECLİSİNDEN GEÇİRDİ

AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz’ın gündeme taşıdığı ve Dışişleri’nin “ticari ofis ve depoları barındıracak emniyetini sıkıntıya sokar" uyarılarını görmezden gelen Yavaş, Haziran ayı ABB meclis toplantısında AK Parti ve MHP’nin itirazlarına rağmen CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oyları ile söz konusu maddeyi meclisten geçirdi.

Çankaya’da Dışişleri Bakanlığı binaları arsasına bitişik olan 13242 ada 12 parsel nolu, Demokrat Parti'nin parti binasının da içinde yer aldığı alanın imara açılıp, alışveriş merkezi ve iş hanları gibi ticari yapıların yapılmasını içeriyor.

BAKANLIK, ''MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR'' DİYEREK UYARMIŞ

Sabah’taki habere göre; 2012’de yine aynı arsa üzerinde imar değişikliği yapılmak istenmiş, fakat bakanlığın haberleşme güvenliğini tehdit edeceği ve devleti zafiyete uğratacağını belirttiği uyarılarının ardından imar değişikliği planı iptal edilmişti.

Bakanlık, o dönem gönderdiği yazısında, ''Yurtdışı temsilciliklerimiz ile yapılan kriptografik muhaberatın güvenliğinin sağlanması gerekliliği, binamızın bitişiğinde böyle bir binanın inşasına müsaade edilmemesini icap ettirmektedir. Zira bakanlığımızın yürüttüğü bu muhaberatın güvenliği, devletimizin açık ve kapalı tüm muhaberatının güvenliği ile doğrudan bağlantılıdır. Başka bir ifadeyle bakanlığımız haberleşme güvenlik sisteminde doğabilecek bir zafiyet, devletimizin topyekün haberleşme güvenliğini tehlikeye düşürecektir. Yukarıdaki hususlar ışığında bakanlığımıza bitişik parselde iş merkezi mahiyetinde bir özel mülkün inşa edilmesi gerek bakanlığımızın fiziki güvenliğini gerekse devletimizin her seviyedeki yurt dışı haberleşmesinin emniyetini tehlikeye atacağı cihetle söz konusu inşaat çalışmalarının durdurulmasının gerektiği değerlendirilmektedir.'' ifadelerine yer vermişti.

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“DIŞİŞLERİ TARAFINDAN OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRİLİYOR”

Konunun geçmişi hakkında bilgi veren AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, “İlgili arsaya 1986 yılında rahmetli Turgut Özal tarafından, ANAP Genel Merkezi yapmak için talimat veriliyor. 13.570 metrekarelik bir alan. Çankaya Belediyesi Bayındırlık ve Gecekondu Komisyonu tarafından bir plan notu eklenmiş. Ticaret parseli olarak belirtilmeyen parsellerde ticaret yapılamaz. Bugüne kadar burada sanayi depolama alanı yapıldı. Sosyal tesis yapıldı. Bunlarda sakınca yok. 1989 yılında Çankaya Belediyesi tarafından imar değişikliği yapılmak isteniyor ama Dışişleri Bakanlığı tarafından olumsuz görüş bildiriliyor. Maliye Bakanlığı ise alanın imar planında kentsel servis alanı olarak tarandığı, bunun idari tesis ya da kamu tesis alanı olarak belirlenmesinin gerekeceğini bildiriyor. 2011 yılında mülkiyet Demokrat Parti'ye geçiyor. 2013 yılında yapılan imar değişikliği ile Sosyal kültürel tesis alanı oluyor burası. Sonrasında iptal oluyor. 2019 yılında Mansur Bey'in gelişi ile burası sanayi depolama alanı oluyor. Sonrasında tekrar iptal oluyor.” ifadelerini kullandı.

GERÇEKTE AVM, RUHSSATTA PARTİ BİNASI

Ayaz, “2012 Çankaya Belediyesi tarafından 2 ruhsat düzenleniyor. Birinci ruhsat yol üstü 16 kat, konusu parti binası. İkinci ruhsat ise 27 kat ve konusu yine parti binası. Bunun üzerine Dış İşleri Bakanlığı bir yazı yayınlıyor: ''Söz konusu inşaat çalışmalarına ilişkin olarak ilgili yapı denetim firması ve Demokrat Parti yetkililerle yapılan görüşmelerden anılan arsa üzerinde inşaat alanı zemin üstü toplam 37.000 metrekare olacak şekilde 12 ve 25 katlı iki bina yapılacağı. Bu binalardan 12 katlı olanın parti binası, 25 katlı olanın ise iş merkezi olarak kullanılacağı, zemin altında her bina için 5'er kat yapılacak toplam 35 bin metrekare kapalı alanın garaj şeklinde tasarlandığı görülmüştür. '' Bakın ruhsat parti binası ama verilen bilgi iş merkezi. Yine bu yazıda: ''Bakanlığımıza bitişik parselde iş merkezi mahiyetinde bir özel mülkün inşa edilmesi gerek bakanlığımızın fiziki güvenliğini gerekse devletimizin her seviyedeki yurt dışı haberleşmesinin emniyetini tehlikeye atacağı cihetle söz konusu inşaat çalışmalarının durdurulmasının gerektiği değerlendirilmektedir''. Deniyor. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın sözleridir benim sözlerim değil. Tehlikeye düşürür cümlesine rağmen nasıl oluyor da CHP çoğunluğu olduğu için böyle bir imar planına evet deniyor.'' şeklinde konuştu.

“YAVAŞ'IN GÖZÜ DEMOKRAT PARTİ’DE Mİ?”

DP binasının da içerisinde bulunduğu alanın ısrarla imara açılmak istenmesi ise farklı iddiaları beraberinde getirdi. Yavaş'ın ilgili imar planı ile Demokrat Parti ile yakın ilişkiler kurması akıllara “Yavaş'ın gözü Demokrat Parti’de mi?” sorusunu getirdi. Aksi iddia edilse de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki 2028 için kıyasıya bir rekabet olduğu biliniyor. Yavaş'ın CHP'deki güvencesi Kılıçdaroğlu'nun ayrılışı üzerine 2028 için yolunun daraldığı. Onun da Demokrat Parti üzerinden bir strateji geliştirdiğine dair iddialar son günlerde çok konuşulmaya başlandı. Demokrat Parti'nin genel merkez olarak kullandığı eski Anavatan Partisi binası, yeri itibariyle çok kıymetli olduğu bilinen bir bölge. Bu alanın imara açılıp AVM yapılmak istenmesi, çözülemeyen imar ve ruhsat sorunları CHP çoğunluğunda olan Büyükşehir Meclisinde halledilmek isteniyor. Bu gelişmelerin 2028 sürecinde Yavaş belki de Demokrat Parti çatısı altında bir yürüyüş başlatacak iddialarını güçlendiriyor.

DP, EN AZ 2 MİLYAR GELİR SAĞLAYACAK

DP’nin olağan kongresinde Genel Başkan Gültekin Uysal, yeniden başkanlığa seçildi. DP'ye yakın kaynaklar, ABB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edilen bu kararla, DP'nin yapılacak plaza üzerinden en az 2 milyar lira gelir sağlayacağını vurguladı. Bu gelirin DP'nin, İYİ Parti, Gelecek ve DEVA partilerini kontrol altında tutması için ilk etapta yeterli bir meblağ olacağı belirtildi.

KAYNAK:SABAH